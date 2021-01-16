РПЦ призывает православных верующих не погружаться в купели на Крещение Господне 2021

Митрополит Иларион напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.

-В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.



Он подчеркнул, что сам не планирует погружаться в прорубь в этом году.