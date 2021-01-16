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РПЦ призывает православных верующих не погружаться в купели на Крещение Господне 2021

21:48 16.01.2021 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Митрополит Иларион напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

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В РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний в этом году

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.
-В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит напомнил, что погружение в прорубь не является церковным предписанием — люди совершают эту традицию по собственной инициативе.

Он подчеркнул, что сам не планирует погружаться в прорубь в этом году.

Крещение Господне 2021 купели окунаться в прорубь РПЦ
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От редакции

Вы будете окунаться в прорубь?

Аноним, 16 января 2021 22:27
О как!
Сначала людей приучили, а потом решили ускользнуть от ответственности.
Аноним, 16 января 2021 23:00
НВР: Так это ж далеко не Израиль и тем более - не Иордан

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