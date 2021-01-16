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Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают?

22:04 16.01.2021
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Какие перспективы у предприятия?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Самойлов Алексей Валерьевич:
Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают? Какие перспективы у предприятия? Может быть, кто в курсе? Будет предприятие таким же как раньше, или мелкие остатки будут? Может быть, Курьер об этом расскажет или кто-нибудь знает?

мастер и к убертюре
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От редакции

Возродилось предприятие?

Аноним, 16 января 2021 22:43
Я не знаю то они там делают, но двери это конечно у них, как в бункере.
Где у нас делают нормальные, изящные, с окошечками, без выгибонов, просто нормальные двери ?
То что у них было выставлено как образец. Это просто захлопнуться в мир иной и не выходить оттуда больше никогда.

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