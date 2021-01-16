В рубрику "Сообщи свои новости" написал Самойлов Алексей Валерьевич:

Работает ли Убертюре? Или это остатки Мастер и К доживают? Какие перспективы у предприятия? Может быть, кто в курсе? Будет предприятие таким же как раньше, или мелкие остатки будут? Может быть, Курьер об этом расскажет или кто-нибудь знает?