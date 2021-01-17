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Картинки с крещением господним невероятной красоты 19 января 2021 года

13:00 17.01.2021 Фото: fresh-cards.ru
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Второе название у этого праздника - Святое Богоявление. Этот день даже принято считать более значимым, чем рождение сына божьего.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Картинки с крещением господним невероятной красоты 19 января 2021 годаКак крестят взрослых? Важные правила, что нужно знать перед проведением обрядаЕщё 663 новостей

19 января 2021 года по новому стилю или 6 января по старому календарю отмечается христианский праздник в честь евангельской истории - крещения Иисуса Христа. Второе название у этого праздника - Святое Богоявление. Этот день даже принято считать более значимым, чем рождение сына божьего. На сайте можно бесплатно скачать и отправить красивые открытки, интересные картинки и фото поздравления с Крещением Господним с трогательными пожеланиями в стихах и прозе, с чудесными короткими и длинными надписями, с торжественными словами и духовными фразами. Подобранные в каталоге варианты очень легко загрузить или послать по электронной почте, на мобильный телефон через Viber и Whatsapp, а также разместить на страничках в популярных социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм.

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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
% name% title
С Крещением Господним - 19 января 2021 года
% name% title
С Крещением Господним - 19 января 2021 года
% name% title
С Крещением Господним - 19 января 2021 года
% name% title
С Крещением Господним - 19 января 2021 года
% name% title
С Крещением Господним - 19 января 2021 года
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С Крещением Господним - 19 января 2021 года
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С Крещением Господним - 19 января 2021 года

Источник: fresh-cards.ru

богоявление крещение Крещение Господне открытки праздник
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