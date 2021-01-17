Прививку от коронавируса обязательной хотят сделать для россиян. Что думают в Госдуме?

Людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности, полагает депутат Нилов.

Вакцинация должна быть добровольной—считают в госдуме

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что он против обязательной прививки от коронавируса для представителей контактных профессий.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в разговоре с РИА Новости высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий.

В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.

По словам Нилова, людям необходимо разъяснять пользу вакцинации, но не навязывать ее, так как это может привести к социальной и политической напряженности.

"Была региональная неделя, я вернулся из Смоленской области, где многие граждане выражали обеспокоенность тем, что их понуждают вакцинироваться, вот понуждать не надо. Надо разъяснять, объяснять и склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы не допустить распространение заболевания", — сказал Нилов.

Парламентарий пояснил, что законодательство на данный момент позволяет включать в трудовой контракт подобные требования.

"Не надо даже Трудовой кодекс править. Но к чему это приведет? Я считаю, что все должно быть добровольно, но при этом вопрос разъяснения, пропаганды и агитации можно было усилить, но каждый должен сам для себя принимать решение", — добавил Нилов.