Прогноз о коронавирусе до 2030 года

Население всего мира волнует вопрос об окончании пандемии и что последует за этим. Ученые пытаются представить модель развития событий. Американские исследователи спрогнозировали сценарий изменения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в ближайшие десять лет и необходимость вакцинации.
Ученых интересовало, что произойдет, когда заболевание перейдет из пандемии в эндемичную форму и будет длительное время существовать среди населения на базовом уровне, как другие разновидности инфекций. За основу они взяли информацию о четырех известных типах коронавирусов, уже циркулирующих в мире и проявляющихся легкими симптомами.
Исследователи разработали компьютерную модель, включающую следующие компоненты иммунологической защиты, каждый из которых имеет свои особенности развития и ослабления:
- Восприимчивость к повторному заражению.
- Способность становиться более трансмиссивным – легче передаваться.
- Ослабление симптомов в случае последующих заболеваний.
На основании анализов эпидемиологических, иммунологических данных по этим четырем вирусам ученые предполагают, что может произойти до 2030 года:
- Эндемичная разновидность коронавируса станет детским заболеванием, имеющим симптомы, схожие с простудой.
- Заражение возможно в возрасте 3–5 лет.
- Инфекция будет протекать в легкой форме.
- Необходимость в широкомасштабной вакцинации отпадет.
- Иммунная защита сохранится у человека на всю жизнь.
Американские исследователи считают, что сегодня, пока пандемия не остановлена, необходимо проводить прививочную кампанию. Она потребуется в последующем, когда болезнь у детей будет протекать в тяжелой форме. Модель предполагает, что если вакцины вызовут кратковременную защиту от коронавируса, но при этом снизят опасность заболевания, то SARS-CoV-2 быстрее станет эндемичным.
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Источник: sovets