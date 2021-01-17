Прогноз о коронавирусе до 2030 года

Американские исследователи считают, что сегодня, пока пандемия не остановлена, необходимо проводить прививочную кампанию. Она потребуется в последующем, когда болезнь у детей будет протекать в тяжелой форме.

Не бойтесь, в эндемической форм коронавирус будет менее опасен

Население всего мира волнует вопрос об окончании пандемии и что последует за этим. Ученые пытаются представить модель развития событий. Американские исследователи спрогнозировали сценарий изменения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в ближайшие десять лет и необходимость вакцинации.

Ученых интересовало, что произойдет, когда заболевание перейдет из пандемии в эндемичную форму и будет длительное время существовать среди населения на базовом уровне, как другие разновидности инфекций. За основу они взяли информацию о четырех известных типах коронавирусов, уже циркулирующих в мире и проявляющихся легкими симптомами.

Исследователи разработали компьютерную модель, включающую следующие компоненты иммунологической защиты, каждый из которых имеет свои особенности развития и ослабления:

Восприимчивость к повторному заражению.

Способность становиться более трансмиссивным – легче передаваться.

Ослабление симптомов в случае последующих заболеваний.

На основании анализов эпидемиологических, иммунологических данных по этим четырем вирусам ученые предполагают, что может произойти до 2030 года:

Эндемичная разновидность коронавируса станет детским заболеванием, имеющим симптомы, схожие с простудой.

Заражение возможно в возрасте 3–5 лет.

Инфекция будет протекать в легкой форме.

Необходимость в широкомасштабной вакцинации отпадет.

Иммунная защита сохранится у человека на всю жизнь.

Американские исследователи считают, что сегодня, пока пандемия не остановлена, необходимо проводить прививочную кампанию. Она потребуется в последующем, когда болезнь у детей будет протекать в тяжелой форме. Модель предполагает, что если вакцины вызовут кратковременную защиту от коронавируса, но при этом снизят опасность заболевания, то SARS-CoV-2 быстрее станет эндемичным.

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Источник: sovets