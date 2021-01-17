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Прогноз о коронавирусе до 2030 года

17:30 17.01.2021 Фото: pixabay
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Американские исследователи считают, что сегодня, пока пандемия не остановлена, необходимо проводить прививочную кампанию. Она потребуется в последующем, когда болезнь у детей будет протекать в тяжелой форме.

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Не бойтесь, в эндемической форм коронавирус будет менее опасен

Население всего мира волнует вопрос об окончании пандемии и что последует за этим. Ученые пытаются представить модель развития событий. Американские исследователи спрогнозировали сценарий изменения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в ближайшие десять лет и необходимость вакцинации.

Ученых интересовало, что произойдет, когда заболевание перейдет из пандемии в эндемичную форму и будет длительное время существовать среди населения на базовом уровне, как другие разновидности инфекций. За основу они взяли информацию о четырех известных типах коронавирусов, уже циркулирующих в мире и проявляющихся легкими симптомами.

Исследователи разработали компьютерную модель, включающую следующие компоненты иммунологической защиты, каждый из которых имеет свои особенности развития и ослабления:

  • Восприимчивость к повторному заражению.
  • Способность становиться более трансмиссивным – легче передаваться.
  • Ослабление симптомов в случае последующих заболеваний.

На основании анализов эпидемиологических, иммунологических данных по этим четырем вирусам ученые предполагают, что может произойти до 2030 года:

  • Эндемичная разновидность коронавируса станет детским заболеванием, имеющим симптомы, схожие с простудой.
  • Заражение возможно в возрасте 3–5 лет.
  • Инфекция будет протекать в легкой форме.
  • Необходимость в широкомасштабной вакцинации отпадет.
  • Иммунная защита сохранится у человека на всю жизнь.

Американские исследователи считают, что сегодня, пока пандемия не остановлена, необходимо проводить прививочную кампанию. Она потребуется в последующем, когда болезнь у детей будет протекать в тяжелой форме. Модель предполагает, что если вакцины вызовут кратковременную защиту от коронавируса, но при этом снизят опасность заболевания, то SARS-CoV-2 быстрее станет эндемичным.

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Источник: sovets

2030 коронавирус прогноз ученые эндемическая форма
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