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Повысят оклады российским военнослужащим. Узнайте, с какой даты

17:54 17.01.2021 Фото: pixabay.com
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Размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции.

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Индексация будет проходить с учетом роста инфляции за прошлый год

Минобороны предлагает увеличить оклады денежного содержания военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти с 1 октября 2021 на 4,9%. Уведомление о разработке соответствующего документа постановления размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

«Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2021 года в размере 1,037 раза», — говорится в описании к проекту.

По закону, размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции. Решение об индексации принимает кабмин.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2020 году составила 4,9%. В 2019 году показатель равнялся 3% и оклады военным повысили на 3%.

Источник: ПГ

2021 военные индексация оклады минобороны
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