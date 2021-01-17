Повысят оклады российским военнослужащим. Узнайте, с какой даты

Размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции.

Индексация будет проходить с учетом роста инфляции за прошлый год

Минобороны предлагает увеличить оклады денежного содержания военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов власти с 1 октября 2021 на 4,9%. Уведомление о разработке соответствующего документа постановления размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

«Повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2021 года в размере 1,037 раза», — говорится в описании к проекту.

По закону, размеры окладов индексируются в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий год и на плановый период с учётом уровня инфляции. Решение об индексации принимает кабмин.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2020 году составила 4,9%. В 2019 году показатель равнялся 3% и оклады военным повысили на 3%.

Источник: ПГ