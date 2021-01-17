Какие ограничения ввели для заключенных с 17 января 2021

В воскресенье вступает в силу еще один закон, вносящий изменения в Уголовно-исправительный кодекс, а также некоторые поправки.

Максимальный вес посылки теперь ограничен уголовным кодексом

С 17 января 2021 в России вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым ужесточаются ограничения на передачу посылок заключенным.

В частности, максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 килограммов, а одной бандероли - 5 килограммов. Ранее максимальный вес отправлений определялся почтовыми правилами.

Кроме того, сегодня вступает в силу еще один закон, вносящий изменения в Уголовно-исправительный кодекс. Так, если из тюрьмы освобождается человек, у которого диагностировано социально опасное заболевание (например, туберкулез), местные власти получат соответствующее уведомление от ФСИН.

Источник: РГ