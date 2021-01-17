17.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какие ограничения ввели для заключенных с 17 января 2021

16:56 17.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В воскресенье вступает в силу еще один закон, вносящий изменения в Уголовно-исправительный кодекс, а также некоторые поправки.

% name% title
Максимальный вес посылки теперь ограничен уголовным кодексом

С 17 января 2021 в России вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым ужесточаются ограничения на передачу посылок заключенным.

В частности, максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 килограммов, а одной бандероли - 5 килограммов. Ранее максимальный вес отправлений определялся почтовыми правилами.

Кроме того, сегодня вступает в силу еще один закон, вносящий изменения в Уголовно-исправительный кодекс. Так, если из тюрьмы освобождается человек, у которого диагностировано социально опасное заболевание (например, туберкулез), местные власти получат соответствующее уведомление от ФСИН.

Источник: РГ

2021 заключенным ограничения поправки посылки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каких вещей сейчас больше всего не хватает заключенным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда перестанут платить пенсии наличкой россиянам, стало известно
18:25 17-01-2021
Когда перестанут платить пенсии наличкой россиянам, стало известно
Как распознать обман на сайте знакомств: Разоблачить афериста помогут советы эксперта
18:19 17-01-2021
Как распознать обман на сайте знакомств: Разоблачить афериста помогут советы эксперта
Лицевой паралич после прививки Pfizer случился у 13 жителей Израиля
18:09 17-01-2021
Лицевой паралич после прививки Pfizer случился у 13 жителей Израиля
По каким причинам блокировать карты россиян смогут банки
18:04 17-01-2021
По каким причинам блокировать карты россиян смогут банки
Портится ли зрение от телефона?
18:00 17-01-2021
Портится ли зрение от телефона?
Повысят оклады российским военнослужащим. Узнайте, с какой даты
17:54 17-01-2021
Повысят оклады российским военнослужащим. Узнайте, с какой даты
Возбудить уголовное дело на Собчак из-за «гнид» и «швали» за разжигание ненависти требуют от прокуратуры
17:40 17-01-2021
Возбудить уголовное дело на Собчак из-за «гнид» и «швали» за разжигание ненависти требуют от прокуратуры
Прогноз о коронавирусе до 2030 года
17:30 17-01-2021
Прогноз о коронавирусе до 2030 года
Проиндексируют какие выплаты и пособия и на сколько в феврале 2021, стало известно
17:27 17-01-2021
Проиндексируют какие выплаты и пособия и на сколько в феврале 2021, стало известно
ФБР расследует финансирование штурма Капитолия из-за рубежа. Не обошлось без России? 2
17:11 17-01-2021
ФБР расследует финансирование штурма Капитолия из-за рубежа. Не обошлось без России?