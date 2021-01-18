Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 января 2021 в России и мире

• Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
• День праздничного ожидания
• День зажигания маяка
• День Главного командования ВВС России
• День технического обслуживания (Maintenance Day)
• День Интра • День памяти священномученика Феопемпта
• День Винни Пуха (Winnie the Pooh Day) - США
• День кофейного гурмана (National Gourmet Coffee Day) - США
• День утки по-пекински (National Peking Duck Day) - США
• День толкового словаря (National Thesaurus Day) - США
• День учителя начальной школы (Elementary School Teacher Day) - США
• День вооружённых сил - Таиланд
• День основания Лимы - Перу
• День штата Мичиган (National Michigan Day) - США
• День революции - Тунис
• День Роберта Эдварда Ли (Robert E. Lee Day) - США
• День провинции Веллингтон (Wellington Anniversary Day) - Новая Зеландия
• Крещенский вечер (Голодная кутья)
Важные даты
1654 состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.
1778 английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
1825 торжественно открылся Большой театр (новое здание).
1886 немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль (фото)
1918 открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.
1926 в СССР на экраны вышел фильм «Броненосец „Потёмкин“».
1942 началась Вяземская воздушно–десантная операция.
1943 прорвана блокада Ленинграда
1960 осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил–18 Москва – Каир.
1963 основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).
1990 I Съезд Советов РСФСР принимает декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend