Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 января 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 18 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День Винни Пуха отмечается 18 января

• Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

• День праздничного ожидания

• День зажигания маяка



• День рождения детского телевидения в России• День Главного командования ВВС России• День технического обслуживания (Maintenance Day)• День Интра • День памяти священномученика Феопемпта• День Винни Пуха (Winnie the Pooh Day) - США• День кофейного гурмана (National Gourmet Coffee Day) - США• День утки по-пекински (National Peking Duck Day) - США• День толкового словаря (National Thesaurus Day) - США• День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day) - США• День учителя начальной школы (Elementary School Teacher Day) - США• День вооружённых сил - Таиланд• День основания Лимы - Перу• День штата Мичиган (National Michigan Day) - США• День революции - Тунис• День Роберта Эдварда Ли (Robert E. Lee Day) - США• День провинции Веллингтон (Wellington Anniversary Day) - Новая Зеландия• Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны, Евгении• Крещенский вечер (Голодная кутья)

Важные даты

1654 состоялась Переяславская рада, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству.

1778 английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1825 торжественно открылся Большой театр (новое здание).

1886 немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль (фото)

1918 открылось первое и единственное заседание Всероссийского Учредительного собрания в Петрограде, завершившееся утром следующего дня.



1925 вышел первый номер журнала «Новый мир»1926 в СССР на экраны вышел фильм «Броненосец „Потёмкин“».1942 началась Вяземская воздушно–десантная операция.1943 прорвана блокада Ленинграда1960 осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил–18 Москва – Каир.1963 основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения (день рождения детского телевидения в России).1990 I Съезд Советов РСФСР принимает декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend