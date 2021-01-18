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Наталья Подольская поделилась милым снимком маленького новорожденного сына и большого

04:00 18.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKDzVlqlYGO/?utm_source=ig_embed
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Невероятно нежный снимок, на котором Артемий целует младшего братика в лоб, не оставил никого равнодушным.

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Супруга Владимира Преснякова-младшего показала трогательное фото своих сыновей

Супруга Владимира Преснякова-младшего показала трогательное фото своих сыновей. Артистка запечатлела, как ее старший сын Артемий целует новорожденного Ванечку в лоб. Поклонников умилил этот кадр.

В октябре 2020-го года певица Наталья Подольская стала мамой во второй раз. 38-летняя певица подарила своему 52-летнему супругу еще одного сына. Мальчика назвали Иваном. Второго малыша ждали так же сильно, как и первенца. Пятилетний Артемий рад появлению младшего братика.

Ради воспитания малыша Наталья Подольская на какое-то время решила покинуть сцену. Об этом звезда не жалеет. По утверждению близких, артистка даже не разрешала никому брать малыша Ваню на руки. Конечно, исключение составил муж, Владимир Пресняков.

Наталья поделилась трогательным кадром, на котором запечатлела обоих своих наследников. Оказалось, это кадр был сделан тогда, когда Ванечку только привезли из роддома. Звезда заявила, что теперь ее миссия заключается в том, чтобы вырастить их детей хороших людей. Подольская надеется, что мальчики, когда станут постарше, подружатся.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

«Братская любовь! Как же это здорово», «У таких родителей, непременно вырастут хорошие парни», «Так тепло смотрятся!», «Золотые минутки! Вот оно счастье!», «Пусть у этих детей будет счастливое детство и прекрасное будущее», «Как мило и трогательно!», — принялись писать фолловеры.

Пользователей сети умилило фото малышей. Первая встреча наследников звездной четы оказалась трогательной. Невероятно нежный снимок, на котором Артемий целует младшего братика в лоб, не оставил никого равнодушным.

Напомним, что Наталья долгое время скрывала свою вторую беременность, но сейчас звезда не стесняется выкладывать фотографии малыша. Вопреки многим суевериям, певица показала лицо младшего сына сразу после его рождения. Многие пользователи упрекнули ее в этом, заявив, что кто-нибудь из хейтров может сглазить ребенка. Теперь звезда скрывает лицо Ванечки.

Источник: kleo.ru

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