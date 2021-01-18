Точные Крещенские гадания в ночь с 18 на 19 января 2021 года

В это волшебное время есть шанс заглянуть в неизвестное и узнать свое будущее.

Крещенские гадания проводятся лишь в ночь с 18-го на 19-ое января

Крещенские гадания проводятся лишь в ночь с 18-го на 19-ое января. Считается, что в сумерки 18 января можно устроить самое достоверное гадание в Святки 2017 года. Это, пожалуй, самая загадочная и мистическая ночь в году. Именно в эту ночь все потусторонние силы готовы помочь нам в нашем стремлении хоть на секунду заглянуть в их мир который, наполненный призраками, духами и необъяснимыми явлениями.

Молодые и не замужние девушки ждут праздник Крещения и Крещенский сочельник весь год, ведь именно в это волшебное время есть шанс заглянуть в неизвестное и узнать, суждено ли красавице отправиться под венец в этом году или придется подождать еще год, другой.

Крещенские старинные гадания на женихов

Бросьте сапожок

Нужно взять сапожок, выйти за ворота (в городе может быть выход из подъезда) и бросить его на улицу. В какую сторону укажет носок обуви - оттуда появится жених и туда уезжать невесте из родного дома. А вот если носок уперся в дом, придется ходить в девках еще годик.

Крещенское гадание "7 стаканов желаний"

В Крещенский сочельник возьмите семь стаканов, положите в каждый предмет-символ. Например, соль (слезы, печаль), сахар (сладкая жизнь), хлеб (сытая жизнь), монету (богатство), кольцо (замужество), спичку (ребенок), зерно (тяжелый труд). Затем, не глядя, поменяйте местами стаканы, выстройте их в ряд и выберите себе предсказание на год.

Незнакомец из зеркала

Самое страшное и таинственное крещенское гадание в ночь с 18 на 19 января. Бывалые советуют не испытывать нервы особо нежным и впечатлительным, потому что увиденное в зеркале может сильно напугать! Два зеркала поставьте друг напротив друга и осветите образовавшийся коридор двумя свечами. А теперь ждите! В конце этого «туннеля» спустя некоторое время должен появиться ваш суженый. Хотя никогда нельзя наверняка сказать, кто выглянет к вам из волшебного коридора!

Узнайте имя суженого

Как же хочется узнать имя суженого! Выйдите на улицу и спросите у первого встречного мужчины, как его зовут. По народным преданиям, ваш жених будет похож на этого незнакомца, кроме того - у него будет такое же имя!

Крещенское гадание "Лодочка судьбы"

В миску налейте воды и пустите свечку в ореховой скорлупе. По краям миски разложите согнутые пополам листочки с мужскими именами. Проведите вокруг «кораблика» три круга ложкой по воде против часовой стрелки и зажгите свечу. Лодочка подплывет к листочку с именем жениха.

Крещенское гадание с еловыми ветками

До полуночи приготовьте среднее по величине зеркало и несколько еловых веток. Перед тем как ложиться спать, положите зеркало под кровать, разложите вокруг него еловые ветки. На зеркале напишите ваше самое сокровенное желание. Если утром надпись на зеркале исчезнет, то ваше желание обязательно сбудется.

Крещенское гадание на соломе

Девушки становились спиной к омету и выбирали одну из нависших сверху соломин, запрокинув голову. Понравившуюся соломину нужно было крепко ухватить зубами и осторожно вытянуть. Если на другом конце оказывался колос, значит, девушка выйдет замуж за богатого, если же колос оборвется, значит, всю жизнь горевать с бедняком. Поэтому старались тянуть соломину медленно, чтобы колос не оборвался.

Можно было погадать и на путаной соломе. Несколько девушек собирались вместе и переминали, взбивали ворох принесенной в дом соломы. Соломенный ком клали на стол, а на него ставили сковороду с водой, на дне которой лежал камень. Затем каждая девушка вытаскивала себе соломину. Это было не так уж просто сделать, потому что все соломины были сильно перекручены и вытаскивались с трудом. Солома шуршала, вода выплескивалась через край, а камень скреб по дну сковороды. Девушки прислушивались к этим странным звукам и угадывали в них человеческую речь.

Крещенские гадания для большой и шумной компании проходили иначе. Гадающий брал четное число соломин (не менее шести) и связывал их в пучок. Потом попарно связывал на одном конце колосья, а на другом - комельки соломин. Затем пучок развязывали в середине и смотрели, что получилось. Если попарно связанные соломины образовывали сплошное кольцо, гадающего ждала большая удача. Если же выходила разомкнутая цепочка или несколько отдельных колец, значит - жди неприятностей в новом году.

Крещенское гадание на ладан

Гадание на ладан нужно делать в одиночестве в Крещенский сочельник или вечерок в ночь с 18 на 19 января. Около 12 часов заприте дверь, опустите шторы, постелите чистую скатерть, поставьте на стол два прибора, зажгите свечу, сядьте за стол перед одним из приборов, положите на обе тарелки по кусочку ладана и начинайте читать заговор для гадания, при этом правой рукой то с одного прибора, то с другого берите кусочек ладана на столе, а другой кладите под подушку. Ложитесь спать, сон будет вещим: о чем гадали, то и увидите.

Ладаном в церкви ладят,

Дома им болезнь правят,

Под Крещение на него гадают.

Ладан, ладан, было бы ладно

Тобой погадать, всю правду узнать.

Как ты, ладан-батюшка,



Чист, свят и честен, такИ сон мой будь правдив. Аминь.

Самое верное, несмотря на всевозможные крещенские гадания и предсказания, прийти в церковь, поставить свечку и сказать: “Господи, если есть моя половинка, угодная тебе, пусть будет со мной“ или “Господи, убери всех лишних и пошли того, кого надо“. И обязательно придет, объявится эта половинка. Даже если для этого и придется немного подождать.

Если же проблема жениха - это не единственное, что вас волнует или вы к тому же давно замужем, то можете получить ответы на самые животрепещущие вопросы.

Для этого нужно привязать колечко на ниточку, взять ниточку за другой конец и упершись локтем в стол, держать колечко над пламенем свечи и мысленно задавать ему любые вопросы. Если ответ утвердительный, колечко станет качаться по направлению к вам - от вас, а если отрицательный - справа налево.

Крещенское гадание на лифте

Довольно простое и не сложное гадание. Для этого нужно выйти из квартиры на средний этаж (нижний и верхний этажи исключить). Загадать желание. Подождать, пока кто-то вызовет лифт. Если лифт поедет вверх – желание исполнится, вниз – нет.

Рисуем будущее воском

Растопите воск и вылейте его в заранее приготовленную тарелку с водой. Выливать воск можно несколько раз, пока на дне тарелки не образуется рисунок. Он-то и скажет, что вас ждет.

Воск распался на маленькие капельки - это предвещает богатство. Большие фигурки толкуют по форме и ассоциациям:

- веер - трудности в работе, напряженность в коллективе;

- виноград - удача и счастье в личной жизни;

- гриб - здоровье и долгая жизнь;

- фигура дракона - что-то хорошее в жизни: достижение цели, осуществление мечты;

- колокол всегда значит новость. Ровный со всех сторон - хорошую, кривой - плохую, а несколько колоколов означают тревогу;

- лист от дерева - вам завидуют и плетут за спиной интриги;



- обезьяна сулит предательство, фальшивых друзей и ложь;- штаны предвещают скорый выбор на жизненном пути.

Если из воска образовалась фигурка, напоминающая яблоко, присмотритесь внимательнее - чем ровнее она будет, тем лучше знак, если яблоко окажется кривым - в будущем вас поджидает искушение, от которого следует отказаться.

Яйцо всегда символизировало новую жизнь, будь то либо рождение ребенка, либо перемены в жизни. В любом случае, это будет что-то новое и изведанное.

Крещенское гадание на сочельник 18 января по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждая берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Крещенское гадание по вещам

На чистый стол выкладываются разнообразные предметы, символизирующие разные профессии. Раньше это были уголь (кузнец), камень (строитель), хлеб (крестьянин), ключи (купец), книга (поп), фуражка (чиновник) и так далее. Сейчас же к этим предметам можно добавить еще несколько, например: диск или флешка (компьютерщик), кредитная карточка (банкир), галстук (начальник), Конституция (юрист), а еще к коллекции обязательно добавляют обручальное кольцо. Девушке-гадальщице завязывают глаза, а ее подруги перемешивают предметы на столе. Гадальщица делает три попытки. Считается, что если она хотя бы два раза вытянет одно и то же, значит, у мужа действительно будет такая профессия. Если же ей в руки попадется обручальное кольцо, значит, в этом году она точно выйдет замуж.

Обязательно гадайте на Крещение! Потому что крещенские гадания самые правдивые. Если напророчите себе прекрасного суженого, то все сбудется!

Источник: hochu.ua