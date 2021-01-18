18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает

08:30 18.01.2021 Фото: pixabay
0

Кроме того, важно, конечно, учитывать количество потребляемых калорий. Но не только.

% name% title
Кроме того, важно, конечно, учитывать количество потребляемых калорий. Но не только.

Главный врач ГКБ имени Жадкевича (ГКБ №71) и телеведущий Александр Мясников считает, что в мир охватила эпидемия гораздо страшнее коронавирусной инфекции. И все её могут наблюдать. Об этом доктор рассказал в эфире телеканала "Россия 1". Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Речь об эпидемии ожирения. Почти 40% населения земли страдает от избыточного веса, который приводит закономерно к диабету, инфарктам, инсультам, онкологии. За год от проблем, связанных с ожирением, умерли 20 миллионов с лишним людей. Такие потери никакому коронавирусу не снились", - отметил врач.

Александр Мясников уточнил, что есть большой риск ожирения у ребенка, причем в течение всей жизни, в том случае, если женщина курила в период беременности.

Кроме того, важно, конечно, учитывать количество потребляемых калорий. Но не только.

"Если человек съел калорий больше, чем потратил, значит он будет толстеть. Если съел меньше, чем потратил, то будешь худеть. Но важно также тщательно пережевывать пищу, не есть кусками", - добавил главврач.

коронавирус ожирение эпидемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшные цифры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
09:00 18-01-2021
Потеря обоняния, утомляемость: полный список признаков того, что вы уже переболели коронавирусом
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
08:50 18-01-2021
Можно ли мыться в крещение 19 января? Что нужно знать перед Крещением и купанием в проруби на Богоявление 2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
08:45 18-01-2021
В каких случаях крайне опасно заряжать телефон, стало известно
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
08:30 18-01-2021
Эпидемия ожирения поопасней коронавируса, заявил доктор Мясников. Статистика смертности пугает
Замерзает СНТ "Мечта" в посёлке Большой Исток. Электричества нет уже с 7 утра
08:21 18-01-2021
Замерзает СНТ
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
08:20 18-01-2021
Крещенский сочельник 18 января: Что можно и категорически нельзя навечерие Богоявления ?
Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни
08:19 18-01-2021
Только в
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
08:15 18-01-2021
Как школьникам адаптироваться к возвращению за парты, рассказала психолог
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
08:10 18-01-2021
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 18 января 2021 года для всех знаков зодиака
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок 3
08:07 18-01-2021
Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Нарушил испытательный срок