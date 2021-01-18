Проверить билет "Жилищной лотереи" тиража № 425 Русского лото от 17 января 2021

Посмотрите результаты тиража № 425 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 425 «Жилищная лотерея» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.
|Тур
|Порядок выпадения чисел
|Выигравших билетов
|Выигрыш, ₽
|1
|47, 32, 38, 54, 17, 36, 74
|3
|70 000
|2
|30, 12, 52, 50, 27, 89, 05, 39, 68, 07, 13, 66, 61, 72, 06, 14, 08, 58, 37, 84, 53, 78, 43, 85, 22, 10, 83, 25, 42, 60, 87
|1
|600 000 или Загородный дом
|3
|77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 04, 02, 90, 86, 49, 67, 01, 33, 46, 26, 81, 64, 82, 15, 71, 20, 59
|1
|600 000 или Загородный дом
|4
|40, 31
|1
|600 000 или Загородный дом
|5
|75
|5
|600 000 или Загородный дом
|6
|21
|5
|240 000
|7
|55
|6
|2000
|8
|62
|18
|1500
|9
|51
|21
|1000
|10
|09
|32
|700
|11
|88
|68
|500
|12
|73
|139
|400
|13
|44
|213
|140
|14
|11
|365
|137
|15
|79
|634
|133
|16
|35
|940
|129
|17
|80
|1223
|126
|18
|69
|2162
|123
|19
|48
|3459
|120
|20
|16
|5547
|118
|21
|45
|7580
|117
|22
|76
|12 983
|116
|23
|19
|18 002
|115
|24
|63
|27 452
|114
|25
|03
|41 683
|113
|26
|34
|61 452
|108
|27
|23
|105 121
|100
Невыпавшие числа: 29, 56, 70
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021
Источник: stoloto