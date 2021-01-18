Проверить билет "Жилищной лотереи" тиража № 425 Русского лото от 17 января 2021

Проверьте ваши невыпавшие числа!

Посмотрите результаты тиража № 425 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 425 «Жилищная лотерея» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽ 1 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74 3 70 000 2 30, 12, 52, 50, 27, 89, 05, 39, 68, 07, 13, 66, 61, 72, 06, 14, 08, 58, 37, 84, 53, 78, 43, 85, 22, 10, 83, 25, 42, 60, 87 1 600 000 или Загородный дом 3 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 04, 02, 90, 86, 49, 67, 01, 33, 46, 26, 81, 64, 82, 15, 71, 20, 59 1 600 000 или Загородный дом 4 40, 31 1 600 000 или Загородный дом 5 75 5 600 000 или Загородный дом 6 21 5 240 000 7 55 6 2000 8 62 18 1500 9 51 21 1000 10 09 32 700 11 88 68 500 12 73 139 400 13 44 213 140 14 11 365 137 15 79 634 133 16 35 940 129 17 80 1223 126 18 69 2162 123 19 48 3459 120 20 16 5547 118 21 45 7580 117 22 76 12 983 116 23 19 18 002 115 24 63 27 452 114 25 03 41 683 113 26 34 61 452 108 27 23 105 121 100

Невыпавшие числа: 29, 56, 70

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

Источник: stoloto