18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Проверить билет "Жилищной лотереи" тиража № 425 Русского лото от 17 января 2021

12:05 18.01.2021 Фото: стоп кадр с видео
0

Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

% name% title
Проверьте ваши невыпавшие числа!

Посмотрите результаты тиража № 425 лотереи «Жилищная лотерея». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 425 «Жилищная лотерея» от 17.01.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших билетов Выигрыш, ₽
1 47, 32, 38, 54, 17, 36, 74 3 70 000
2 30, 12, 52, 50, 27, 89, 05, 39, 68, 07, 13, 66, 61, 72, 06, 14, 08, 58, 37, 84, 53, 78, 43, 85, 22, 10, 83, 25, 42, 60, 87 1 600 000 или Загородный дом
3 77, 65, 41, 28, 57, 24, 18, 04, 02, 90, 86, 49, 67, 01, 33, 46, 26, 81, 64, 82, 15, 71, 20, 59 1 600 000 или Загородный дом
4 40, 31 1 600 000 или Загородный дом
5 75 5 600 000 или Загородный дом
6 21 5 240 000
7 55 6 2000
8 62 18 1500
9 51 21 1000
10 09 32 700
11 88 68 500
12 73 139 400
13 44 213 140
14 11 365 137
15 79 634 133
16 35 940 129
17 80 1223 126
18 69 2162 123
19 48 3459 120
20 16 5547 118
21 45 7580 117
22 76 12 983 116
23 19 18 002 115
24 63 27 452 114
25 03 41 683 113
26 34 61 452 108
27 23 105 121 100

Невыпавшие числа: 29, 56, 70

Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 17.01.2021 до 30.07.2021

Источник: stoloto

жилищная лотерея загородный дом лотерея лото розыгрыш Столото
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы что-то выиграли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД
13:45 18-01-2021
Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД
БердскРазмер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР
13:38 18-01-2021
Размер пособия на погребение: Увеличенную на 360 рублей выплату получат россияне от ПФР
Восхитился ролью "Матери-Волги" для России британский историк
13:30 18-01-2021
Восхитился ролью
БердскНа какой срок сохраняется субсидия на оплату ЖКУ, разъясняем
13:23 18-01-2021
На какой срок сохраняется субсидия на оплату ЖКУ, разъясняем
Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 18 по 24 января 2021 года
13:20 18-01-2021
Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 18 по 24 января 2021 года
Самозанятые и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января
13:15 18-01-2021
Самозанятые и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса с 19 января
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:14 18-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Куда отвезли Навального после задержания в аэропорту Шереметьево, стало известно
13:00 18-01-2021
Куда отвезли Навального после задержания в аэропорту Шереметьево, стало известно
Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Москве
13:00 18-01-2021
Крещенские морозы 2021: Погода на 19 января в Москве
Женский гороскоп на всю неделю до 24 января 2021 года поможет раскрыть себя
12:50 18-01-2021
Женский гороскоп на всю неделю до 24 января 2021 года поможет раскрыть себя