18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Нужна ли справка от педиатра за один день пропуска занятий в детсаду Бердска, разъяснил Михаил Каркавин

10:56 18.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
0

В дошкольном детском учреждении объясняют, что это новые требования СанПиНа. Узнайте, то говорят по этом поводу в управлении образования.

% name% title
Большинство ребятишек дошкольного возраста посещают детсады

Требуют справку от педиатра за один день пропуска занятий воспитанником у его родителей в Бердске.

-У нас в детсаду сказали, что с 1 января 2021 года при пропуске одного дня воспитанником, необходимо предоставить справку от педиатра. Объяснили это новыми требованиями СанПиН. Насколько информация верна? - спросила читательница «Курьер. Среда. Бердск».

По словам и.о. начальника управления образования Михаила Каркавина, никаких новых требований СанПиН по данному поводу не выходило. За один день пропуска занятий в детсаду требовать справку от педиатра неправомерно, подчеркнул Михаил Викторович.

______________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

детсад педиатр посещение справка Михаил Каркавин Бердское управление образования
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашем детсаду требовали подобную справку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
12:12 18-01-2021
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
БердскПроверить билет "Жилищной лотереи" тиража № 425 от 17 января 2021
12:05 18-01-2021
Проверить билет
БердскСколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
12:02 18-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом в первый день учебы после зимних каникул 2021 нашли в школах Бердска, стало известно
Новые правила для пациентов поликлиник и больниц в 2021 году. Что изменится?
12:00 18-01-2021
Новые правила для пациентов поликлиник и больниц в 2021 году. Что изменится?
БердскСколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе Бердска
11:59 18-01-2021
Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 18 января, озвучили в оперштабе Бердска
БердскПочему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска 1
11:53 18-01-2021
Почему заледенели при -27 в очереди к кассам РКЦ горожане, проверили чиновники Бердска
Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца
11:50 18-01-2021
Магнитные бури февраль 2021: 4 главных геоудара месяца
Начали вакцинацию от коронавируса ракетчики в Новосибирске
11:45 18-01-2021
Начали вакцинацию от коронавируса ракетчики в Новосибирске
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
11:44 18-01-2021
Фитнес-центр «Кристалл» в военном городке: новые направления для здоровья и красоты
БердскПособие на детей от 3 до 7 лет поступило на карты родителей 18 января 2021. Какая сумма, узнайте 1
11:38 18-01-2021
Пособие на детей от 3 до 7 лет поступило на карты родителей 18 января 2021. Какая сумма, узнайте