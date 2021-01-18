Нужна ли справка от педиатра за один день пропуска занятий в детсаду Бердска, разъяснил Михаил Каркавин

В дошкольном детском учреждении объясняют, что это новые требования СанПиНа. Узнайте, то говорят по этом поводу в управлении образования.

Большинство ребятишек дошкольного возраста посещают детсады



Требуют справку от педиатра за один день пропуска занятий воспитанником у его родителей в Бердске.

-У нас в детсаду сказали, что с 1 января 2021 года при пропуске одного дня воспитанником, необходимо предоставить справку от педиатра. Объяснили это новыми требованиями СанПиН. Насколько информация верна? - спросила читательница «Курьер. Среда. Бердск».

По словам и.о. начальника управления образования Михаила Каркавина, никаких новых требований СанПиН по данному поводу не выходило. За один день пропуска занятий в детсаду требовать справку от педиатра неправомерно, подчеркнул Михаил Викторович.

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