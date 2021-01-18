Что будет обладателям поддельных диагностических карт?

Прохождение автомобилем технического осмотра будет сопровождаться фотофиксацией при въезде и выезде из сервисной станции.

С 1 марта 2021 года появится штраф за отсутствие диагностической карты

1 марта вступают в силу изменения в федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств». Теперь прохождение ТО придется подтверждать фотографиями, а оформленные без осмотра автомобиля диагностические карты будут аннулироваться. Что делать тем, кто обнаружил, что у него на руках поддельная карта, а кого вовсе освободят от техосмотра?

Фото, подпись, штраф

В Российском союзе страховщиков рассказали «Известиям», что изменится в системе техосмотра с 1 марта.

Прохождение автомобилем технического осмотра будет сопровождаться фотофиксацией при въезде и выезде из сервисной станции. Фотографии, а также координаты места проведения ТО, время начала и окончания осмотра автомобиля вместе со сведениями технического диагностирования будут заноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), которую ведет МВД.

Диагностическая карта станет электронной, с усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование ТС. На бумажном носителе диагностическую карту водитель автомобиля может получить по запросу, но нужна она только для выезда за границу РФ. Как отметили в РСА, после прохождения процедуры техосмотра сведения о нем будут занесены в Единую автоматизированную систему техосмотра (ЕАИСТО), в которой будут храниться не менее пяти лет.

Также с 1 марта 2021 года появится штраф за отсутствие диагностической карты, для физических лиц он составит 2 тыс. рублей.

«Мы надеемся, что эта мера повысит ответственность автовладельцев, которые должны проводить ТО своих автомобилей. Сейчас штрафы за отсутствие техосмотра на владельцев легковых автомобилей не распространяются. При этом доля автомобилей старше 10 лет составляет более 50%, и такие машины могут представлять реальную опасность для других автовладельцев и пешеходов», — отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

За что могут аннулировать карту

Диагностическая карта, рассказали в Союзе автостраховщиков, может быть аннулирована в нескольких случаях. Например, если будет установлено, что технический осмотр транспортного средства реально не проводился либо если в ходе ТО выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности. Проведение ТО с нарушениями правил, без проверки всех необходимых узлов, также теперь является основанием для отзыва карты.

Если же осмотр проводился неаккредитованным союзом автостраховщиков оператором, то любая выданная после такой процедуры бумага будет поддельным документом. Как подчеркнули в РСА, неаккредитованные операторы ТО просто не могут вносить данные в систему ЕАИС ТО.

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В случае аннулирования диагностической карты, в ЕАИСТО будет внесена специальная отметка. А операторам ТО, выдавшим диагностическую карту без реального осмотра автомобиля, будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Когда страховая заставит заплатить за ДТП

Многочисленные опросы показывают, что многие автомобилисты предпочитают покупать карты без прохождения техосмотра. Тем более, что серьезного контроля за их продажей нет. Даже если у участника ДТП отсутствует карта, страховая всё равно не вправе отказать в возмещении.

Если страховщик сумеет доказать, что авария произошла из-за неисправности автомобиля, которая должна была быть выявлена именно при прохождении ТО, у автовладельца могут возникнуть проблемы. Страховая компания может подать регрессный иск к виновнику ДТП. В этом случае компенсация убытков, связанных с выплатой пострадавшему, ложится на его плечи.

Кроме того, за сознательноe прохождение техосмотрa в организацияx без соответствующей аккредитации автовладельцам грозит уголовная ответственность — лишение или ограничение свободы на год либо год общественных работ.

Стоит ли спешить с получением карты

Проверить подлинность своей карты можно в базе ЕАИСТО на официальном сайте системы.

«Если же автомобилист внезапно обнаружил, что у него поддельная диагностическая карта, нужно как можно оперативнее пройти техосмотр у аккредитованного оператора ТО», — посоветовали в РСА. Это можно сделать даже в том случае, если действие старой диагностической карты еще не прекратилось.

Тем, кто собирается пройти ТО по правилам, не стоит дожидаться 1 марта. Число операторов ТО, аккредитованных РСА, вряд ли справится с нагрузкой, возросшей в десятки раз.

«Если завтра вдруг все ринутся проходить настоящий ТО, то у нас не хватит диагностических центров. Их не хватало буквально вчера, когда львиная доля автомобилистов проходила ТО только на бумаге. Если все побегут сейчас, у нас мощностей не хватит. Я пока не знаю, как это будет работать», — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Впрочем, руководитель проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский сомневается, что нововведение поставит крест на продаже «липовых» карт:

— Исходя из системы работы техосмотра, которая просто превратилась в некий дополнительный налог, система фотофиксации, скорее всего, просто усложнит и сделает дороже процесс получения карты. Но никак не измерит его коррупционного характера. Б у дут придуманы какие-то новые схемы и уловки, чтобы владельцы автомобилей могли его получить так же дистанционно, пусть и за большую сумму.

Кого освободили от техосмотра?

Согласно новым правилам, не всем автомобилям необходимо проходить ежегодный техосмотр. От него освобождены новые автомобили возрастом до четырех лет. Транспортным средствам возрастом от 4 до 10 лет придется проходить ТО раз в два года. И только автомобилям старше 10 лет — раз в год.

Эти же правила будут распространяться на мотоциклы, грузовики грузоподъемностью до 3,5 т, прицепы и полуприцепы. Автомобили такси возрастом до пяти лет должны будут проходить ТО один раз в год, машины старше пяти лет — раз в полгода.

Кроме того, от прохождения техосмотра будут освобождены военные и служебные автомобили, а также машины в городской собственности (городской наземный электротранспорт, дорожно-строительная техника, тракторы).

Источник: Известия