Украл 149 млн рублей у дольщиков директор "Стройинвестпроект" Демидов в Бердске. МВД нашло у него имущества на 257 млн рублей, подтвердил прокурор Роман Сивак

Директор "СтройИнвестпроекта" Геннадий Демидов предложил продать участок, чтобы появились деньги

Получило логическое развитие уголовного дела в отношении учредителя строительной организации "Стройинвестпроект» Геннадия Демидова в Бердска. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 18 января, прокурор Бердска Роман Сивак, уголовное дело направлено в суд.

- Прокуратурой Бердска направлено в суд уголовное дело по обвинению Демидова, который являлся единственным учредителем-директором "Стройинвестпроект". В ходе следствия было установлено, что ООО приобрело право на земельный участок в 2013 году по ул. К. Маркса в Бердске. С 2015 года получило разрешение на возведение 16-этажного дома. В это же время начало привлекать средства граждан, как физических, так и юридических лиц, всего заключив 120 договоров. В дальнейшем Демидов, пользуясь служебным положением, путем мошенничества совершил хищение 149 млн рублей, которые принадлежали дольщикам. В целях обеспечения гражданских исков и ущерба для граждан и юридических лиц, следствием было установлено, а судом арестовано имущество, принадлежавшее Демидову на сумму 257 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Бердским городским судом, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Роман Андреевич сегодня, 18 января.

Напомним, Демидов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект» в 2013 – 2015 гг. приобрел право собственности на земельный участок и получил разрешительную документацию на строительство в Бердске 16-ти этажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземными автостоянками.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", компания "Стройинвестпроект" признана банкротом. Конкурсный управляющий ищет инвесторов, чтобы достроить дом.