Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД

В Госавтоинспекции поддержали идею скорректировать ПДД для мотоциклистов

Для мотоциклистов предложили ввести в ПДД дополнительную стоп-линию на перекрёстке, разрешить использование проблесковых маячков и разработать особые, не травмоопасные ограждения на дороге. В ГИБДД, куда были направлены эти предложения, концептуально поддержали новации, кроме мигалок.

Мигалок не будет

Как писала «Парламентская газета», в конце ноября прошлого года зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, руководитель партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский совместно с представителями мотосообщества подготовил и направил в ГИБДД и Минтранс ряд предложений по повышению безопасности передвижения мотоциклистов на дорогах.

В частности, рекомендовалось рассмотреть возможности использования мотоциклистами мерцающих ходовых огней для привлечения внимания других водителей на загородных трассах, автомагистралях и дорогах с разрешённой скоростью более 80 километров в час. Такой опыт применяется в ряде зарубежных стран.

Однако в Госавтоинспекции это предложение не поддержали, сохранив монополию на мигалки для своих патрульных мотоциклов. В ответном письме (копия есть у «Парламентской газеты») полицейские ссылаются на положение техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которым установлен запрет таких световых приборов на мототранспорте.

При этом принципиальных возражений по остальным пунктам рекомендаций у ведомства не возникло. Так, в ГИБДД отметили, что вопрос применения горизонтальной дорожной разметки, обозначающей дополнительную стоп-линию для размещения мотоциклистов, у них неоднократно обсуждался и раньше. В 2017 году даже прорабатывалась идея провести в Москве эксперимент по применению такой разметки, но его пока так и не реализовали.

Что касается предложений по созданию специализированных парковочных мест для мотоциклов, в том числе и на тротуарах, в ГИБДД отметили, что это прерогатива собственников автомобильных дорог. В то же время действующими Правилами дорожного движения уже предусмотрена возможность организации таких парковок.

Как ещё обезопасить мотоциклистов

В Госавтоинспекции согласились с необходимостью пересмотреть требования к дорожным ограждениям в целях снижения вероятности получения мотоциклистом серьёзных травм при падении. Сейчас из-за попадания в зону ограждения водитель мотоцикла зачастую получает большие повреждения (ушибы, переломы, отрыв конечностей), чем в результате самого падения.

Депутат Владимир Афонский предложил внести изменения в ГОСТ 52607-2006, предусмотрев наличие нижней балки ограждения автомобильной дороги. Такая балка будет снижать вероятность получения мотоциклистом тяжких телесных повреждений в случае падения и выноса его под ограждение.

Также в ведомстве поддержали предложение парламентария изменить состав краски, которой наносится дорожная разметка, с целью улучшения коэффициента сцепления шин мотоцикла и разметки. По мнению ГИБДД, стоит проработать и новые геометрические параметры к многополосным дорогам. В частности, речь идёт об увеличения ширины левой полосы движения на улицах города. Это упростит проезд автомобилям экстренных служб к местам ДТП в случае затора, особенно при наличии жёсткого ограждения между полосами встречного транспорта, когда объехать пробку по встречной полосе для указанных автомобилей не представляется возможным.



А вот по мнению Минтранса, все предложения по повышению безопасности мотоциклистов на дороге… избыточны. «Движение мотоциклистов по большей части территории Российской Федерации ввиду климатических условий носит сезонный характер», — говорится в ответе ведомства на обращение депутата Афонского. Таким образом, тратиться на переделку дорожной инфраструктуры чиновники считают нецелесообразным.

Как рассказал «Парламентской газете» Владимир Афонский, количество мотоциклов на дорогах общего пользования увеличивается с каждым годом и игнорировать этот фактор нельзя. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 15 тысяч новых мотоциклов, что на 22 процента больше, чем год назад.

Мы не предлагаем чего-то сверхъестественного — это иностранный опыт, который не нужно бояться брать на вооружение

При этом за последние пять лет произошло свыше 22,5 тысячи ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненного к ним транспорта. Число погибших составило более 2,8 тысячи человек, а более 24 тысяч человек получили ранения.

«В этих условиях вообще ничего не делать просто нельзя. Мы не предлагаем чего-то сверхъестественного — это иностранный опыт, который не нужно бояться брать на вооружение», — убеждён депутат.

Источник: pnp.ru