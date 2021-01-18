Поддержали идею изменения ПДД для мотоциклистов в ГИБДД

Для мотоциклистов предложили ввести в ПДД дополнительную стоп-линию на перекрёстке, разрешить использование проблесковых маячков и разработать особые, не травмоопасные ограждения на дороге. В ГИБДД, куда были направлены эти предложения, концептуально поддержали новации, кроме мигалок.
Мигалок не будет
Как писала «Парламентская газета», в конце ноября прошлого года зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству, руководитель партийного проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский совместно с представителями мотосообщества подготовил и направил в ГИБДД и Минтранс ряд предложений по повышению безопасности передвижения мотоциклистов на дорогах.
В частности, рекомендовалось рассмотреть возможности использования мотоциклистами мерцающих ходовых огней для привлечения внимания других водителей на загородных трассах, автомагистралях и дорогах с разрешённой скоростью более 80 километров в час. Такой опыт применяется в ряде зарубежных стран.
Однако в Госавтоинспекции это предложение не поддержали, сохранив монополию на мигалки для своих патрульных мотоциклов. В ответном письме (копия есть у «Парламентской газеты») полицейские ссылаются на положение техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которым установлен запрет таких световых приборов на мототранспорте.
При этом принципиальных возражений по остальным пунктам рекомендаций у ведомства не возникло. Так, в ГИБДД отметили, что вопрос применения горизонтальной дорожной разметки, обозначающей дополнительную стоп-линию для размещения мотоциклистов, у них неоднократно обсуждался и раньше. В 2017 году даже прорабатывалась идея провести в Москве эксперимент по применению такой разметки, но его пока так и не реализовали.
Что касается предложений по созданию специализированных парковочных мест для мотоциклов, в том числе и на тротуарах, в ГИБДД отметили, что это прерогатива собственников автомобильных дорог. В то же время действующими Правилами дорожного движения уже предусмотрена возможность организации таких парковок.
Как ещё обезопасить мотоциклистов
В Госавтоинспекции согласились с необходимостью пересмотреть требования к дорожным ограждениям в целях снижения вероятности получения мотоциклистом серьёзных травм при падении. Сейчас из-за попадания в зону ограждения водитель мотоцикла зачастую получает большие повреждения (ушибы, переломы, отрыв конечностей), чем в результате самого падения.
Депутат Владимир Афонский предложил внести изменения в ГОСТ 52607-2006, предусмотрев наличие нижней балки ограждения автомобильной дороги. Такая балка будет снижать вероятность получения мотоциклистом тяжких телесных повреждений в случае падения и выноса его под ограждение.
Также в ведомстве поддержали предложение парламентария изменить состав краски, которой наносится дорожная разметка, с целью улучшения коэффициента сцепления шин мотоцикла и разметки. По мнению ГИБДД, стоит проработать и новые геометрические параметры к многополосным дорогам. В частности, речь идёт об увеличения ширины левой полосы движения на улицах города. Это упростит проезд автомобилям экстренных служб к местам ДТП в случае затора, особенно при наличии жёсткого ограждения между полосами встречного транспорта, когда объехать пробку по встречной полосе для указанных автомобилей не представляется возможным.
Как рассказал «Парламентской газете» Владимир Афонский, количество мотоциклов на дорогах общего пользования увеличивается с каждым годом и игнорировать этот фактор нельзя. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года россияне приобрели порядка 15 тысяч новых мотоциклов, что на 22 процента больше, чем год назад.
Мы не предлагаем чего-то сверхъестественного — это иностранный опыт, который не нужно бояться брать на вооружение
При этом за последние пять лет произошло свыше 22,5 тысячи ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненного к ним транспорта. Число погибших составило более 2,8 тысячи человек, а более 24 тысяч человек получили ранения.
«В этих условиях вообще ничего не делать просто нельзя. Мы не предлагаем чего-то сверхъестественного — это иностранный опыт, который не нужно бояться брать на вооружение», — убеждён депутат.
Источник: pnp.ru