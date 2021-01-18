Крещение 2021: Все места купелей и прорубей в Москве на 19 января

В Москве будут открыты 46 мест для крещенских купаний

Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах.

На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоемах. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, оборудуют подходы к купелям с противоскользящим покрытием. Поблизости от мест купаний будут находиться теплые павильоны с горячим чаем и питанием, раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Для удобства автомобилистов в шаговой доступности от купелей оборудуют временные стоянки.

Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Больше всего точек будет в ТиНАО (16) и СЗАО (восемь). В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО — по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.

Где пройдут крещенские купания

Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах. Накануне праздника сотрудники спасательных служб проведут обследование дна водоемов, все места оборудуют средствами спасения.

Традиционные крещенские купания пройдут, в том числе, в семи парках столичного Департамента культуры. Впервые купель обустроят в саду имени Баумана. Возле центральной аллеи установят искусственный деревянный бассейн площадью 2,5 квадратного метра. Он будет открыт с 20:00 18 января до 03:00 19 января.

Купели также оборудуют в парках «Митино», «Фили», «Северное Тушино», «Сокольники», на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха «Борисовские пруды». В парках рядом с купелями установят раздевалки, пункты обогрева и туалетные кабины. Согреться после погружения в воду поможет горячий чай с сушками и печеньем. Все желающие смогут получить угощение бесплатно в специально оборудованных зонах.

Небольшая купель будет обустроена на берегу канала имени Москвы в парке «Северное Тушино». Ее площадь составит почти четыре квадратных метра. И еще по две купели оборудуют в зоне отдыха «Борисовские пруды» (на пруду возле поисково-спасательной станции «Борисовская»). Эти места для купания будут доступны с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

А в парке «Фили» гостей будет ждать иордань площадью девять квадратных метров с удобной деревянной лестницей. Ее разместят возле поисково-спасательной станции «Кунцево» на Москве-реке. Доступ к воде будет открыт с 22:30 18 января до 12:00 19 января. В парке «Митино» у Пенягинского пруда установят деревянную купель площадью более шести квадратных метров. Окунаться в нее смогут все желающие с 20:00 18 января до 18:00 19 января.



Источник: mos.ru