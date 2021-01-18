18.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как будет работать метро на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Москве и Питере

20:28 18.01.2021 Фото: pixabay.com
0

В обеих столицах не стали отменять традиционные крещенские купания, но призвали граждан соблюдать все возможные меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

% name% title
Метро будет работать по обычному графику буднего дня

Власти Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать метро и наземный транспорт в праздник Крещения Господнего, который православные начинают отмечать с вечера 18 января 2021 года. В мегаполисах не стали отменять традиционные крещенские купания, но призвали граждан соблюдать все возможные меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

Как пройдут Крещенские купания в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году

Крещенские купания — это традиционный для православных ритуал, и в 2021 году, несмотря на пандемию, во многих регионах страны провести их власти разрешили. Сокращено было количество мест для купания, так как массовые мероприятия из-за сложной эпидемиологической обстановки все же остаются под запретом.

Купаться можно будет и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Также разрешили окунаться в прорубь жителям и гостям Московской и Ленинградской области. Но выбрать лучше специально оборудованное место, безопасное для жизни и здоровья.

В столице и Северной столице мест для купания из-за пандемии открыли меньше: в Москве, например, их будет всего около 40, хотя годами ранее власти организовывали до 70 купелей в мегаполисе, и несколько сотен в области. Со списком мест для купания ознакомиться можно на сайтах местных администраций.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на Крещение установили особый перечень ограничений из-за сложной эпидемиологической обстановки. Граждан призывают не толпиться у прорубей и в раздевалках, соблюдать социальную дистанцию и быть в масках во время контакта с окружающими людьми.

По возможности медики призывают жителей страны вовсе отказаться от проведения обряда, так как к церковным традициям праздника он не относится. Народные же традиции можно нарушить ввиду боязни за свое здоровье и здоровье своих близких.

Как будет работать метро в Москве и Санкт-Петербурге на Крещение в 2021 году

В Санкт-Петербурге никаких привилегий для желающих посетить храм вечером 18 января, в Крещенский Сочельник, или окунуться в прорубь в Крещенскую ночь не предусмотрено. Метро и наземный транспорт в городе будут курсировать по обычному графику буднего дня.

В Москве изменять график работы метро не стали. Но для тех, кто будет посещать храмы и купаться, продлили работу наземного общественного транспорта: курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи на популярных маршрутах, возле мест для купания, будут до 02:00 часов ночи 19 января. В праздник Крещения, 19 января, транспорт будет ходить по обычному для буднего дня графику.

Традиции празднования Крещения Господнего у православных

Крещение Господне православные всегда отмечают 19 января, но не менее важным считается и вечер 18 января, Крещенский Сочельник. В этот день готовятся к церковному торжеству, убирая все новогодние украшения и другую мишуру из дому. На ужин готовят постное сочиво и другие постные блюда.

Православные посещают храм, чтобы помолиться и освятить воду. Набрать святой воды можно и в открытом водоеме и даже в кране, ведь вся вода в Крещенскую ночь обладает волшебными целебными свойствами.

Купание в проруби — народная, а не церковная традиция праздника. Купания проходят с вечера 18 января и до обеда 19 января ежегодно. Дополнительных выходных в честь праздника в России не предусмотрено, так что следование традициям придется подстроить под рабочий график.

Крещение — праздник духовности и очищения от грехов. В этот день важно молиться, помогать тем, кто нуждается в помощи, избегать греховных мыслей, скандалов и выяснения отношений. Важно праздник провести в окружении самых близких людей и в максимально умиротворенном настроении. От физического труда, уборки и рукоделия, согласно народным приметам, лучше отказаться.

Источник: 1rre.ru

крещение метро москва санкт-петербург
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В этом году присоединитесь к празднующим?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила Голикова
21:26 18-01-2021
Сколько россиян нужно привить от коронавируса, чтобы остановить заражения, ответила Голикова
Обряды на здоровье, долголетие и удачу с крещенской водой 18-19 января 2021 года
21:20 18-01-2021
Обряды на здоровье, долголетие и удачу с крещенской водой 18-19 января 2021 года
Суд арестовал Навального на 30 суток. Он проведет в СИЗО до 15 февраля 2021
21:07 18-01-2021
Суд арестовал Навального на 30 суток. Он проведет в СИЗО до 15 февраля 2021
Когда отменят масочный режим в России, сообщил Мурашко
21:04 18-01-2021
Когда отменят масочный режим в России, сообщил Мурашко
5 опасных сильных дней в феврале 2021 года. Как обезопасить себя от бед и несчастий в эти даты?
20:50 18-01-2021
5 опасных сильных дней в феврале 2021 года. Как обезопасить себя от бед и несчастий в эти даты?
Привлекать мигрантов на стройки в упрощенном порядке после 1 марта 2021 приказал Путин
20:47 18-01-2021
Привлекать мигрантов на стройки в упрощенном порядке после 1 марта 2021 приказал Путин
"Странный" суд над Навальным объяснила полиция 2
20:35 18-01-2021
Как будет работать метро на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Москве и Питере
20:28 18-01-2021
Как будет работать метро на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Москве и Питере
19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздник
20:20 18-01-2021
19 января - День супруга 2021: Искренние и самые красивые поздравления от всей души в важный праздник
Снежная лавина накрыла горнолыжный курорт с людьми на Домбае
20:15 18-01-2021
Снежная лавина накрыла горнолыжный курорт с людьми на Домбае