Как будет работать метро на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Москве и Питере

Метро будет работать по обычному графику буднего дня

Власти Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать метро и наземный транспорт в праздник Крещения Господнего, который православные начинают отмечать с вечера 18 января 2021 года. В мегаполисах не стали отменять традиционные крещенские купания, но призвали граждан соблюдать все возможные меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

Как пройдут Крещенские купания в Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году

Крещенские купания — это традиционный для православных ритуал, и в 2021 году, несмотря на пандемию, во многих регионах страны провести их власти разрешили. Сокращено было количество мест для купания, так как массовые мероприятия из-за сложной эпидемиологической обстановки все же остаются под запретом.

Купаться можно будет и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Также разрешили окунаться в прорубь жителям и гостям Московской и Ленинградской области. Но выбрать лучше специально оборудованное место, безопасное для жизни и здоровья.

В столице и Северной столице мест для купания из-за пандемии открыли меньше: в Москве, например, их будет всего около 40, хотя годами ранее власти организовывали до 70 купелей в мегаполисе, и несколько сотен в области. Со списком мест для купания ознакомиться можно на сайтах местных администраций.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на Крещение установили особый перечень ограничений из-за сложной эпидемиологической обстановки. Граждан призывают не толпиться у прорубей и в раздевалках, соблюдать социальную дистанцию и быть в масках во время контакта с окружающими людьми.

По возможности медики призывают жителей страны вовсе отказаться от проведения обряда, так как к церковным традициям праздника он не относится. Народные же традиции можно нарушить ввиду боязни за свое здоровье и здоровье своих близких.

Как будет работать метро в Москве и Санкт-Петербурге на Крещение в 2021 году

В Санкт-Петербурге никаких привилегий для желающих посетить храм вечером 18 января, в Крещенский Сочельник, или окунуться в прорубь в Крещенскую ночь не предусмотрено. Метро и наземный транспорт в городе будут курсировать по обычному графику буднего дня.

В Москве изменять график работы метро не стали. Но для тех, кто будет посещать храмы и купаться, продлили работу наземного общественного транспорта: курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи на популярных маршрутах, возле мест для купания, будут до 02:00 часов ночи 19 января. В праздник Крещения, 19 января, транспорт будет ходить по обычному для буднего дня графику.

Традиции празднования Крещения Господнего у православных

Крещение Господне православные всегда отмечают 19 января, но не менее важным считается и вечер 18 января, Крещенский Сочельник. В этот день готовятся к церковному торжеству, убирая все новогодние украшения и другую мишуру из дому. На ужин готовят постное сочиво и другие постные блюда.

Православные посещают храм, чтобы помолиться и освятить воду. Набрать святой воды можно и в открытом водоеме и даже в кране, ведь вся вода в Крещенскую ночь обладает волшебными целебными свойствами.

Купание в проруби — народная, а не церковная традиция праздника. Купания проходят с вечера 18 января и до обеда 19 января ежегодно. Дополнительных выходных в честь праздника в России не предусмотрено, так что следование традициям придется подстроить под рабочий график.

Крещение — праздник духовности и очищения от грехов. В этот день важно молиться, помогать тем, кто нуждается в помощи, избегать греховных мыслей, скандалов и выяснения отношений. Важно праздник провести в окружении самых близких людей и в максимально умиротворенном настроении. От физического труда, уборки и рукоделия, согласно народным приметам, лучше отказаться.

Источник: 1rre.ru