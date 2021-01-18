Разводиться дистанционно стало возможным для россиян с 2021 года

Отныне бывшим супругам необязательно встречаться друг с другом, чтобы разделить имущество, договориться об алиментах, решить другие горячие вопросы.

Новые возможности нотариата позволят сделать процедуру развода более культурной и спокойной. Уставшие друг от друга муж и жена смогут обговорить детали расставания, одновременно находясь в разных нотариальных конторах. Он здесь, она там. За десятки, сотни и даже тысячи километров друг от друга.

Новый 2021 год - официально первый год действия цифровой нотариальной революции. Среди самых громких нововведений: дистанционные нотариальные действия. Они предполагают, что заключить сделку или оформить соглашение можно на расстоянии через двух нотариусов.

"Разделить имущество, договориться об алиментах или порядке общения с детьми можно будет, даже не встречаясь лично с бывшим супругом, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Это особенно удобно для бывших супругов, которые проживают в разных городах. На практике это может выглядеть так: бывшие супруги решают договориться о разделе совместно нажитого имущества и алиментах. Один приходит к одному нотариусу, другой - к другому. Нотариусы связываются между собой по закрытому каналу, и в режиме видеосвязи происходит обсуждение всех деталей соглашений, после этого составляется проект документа, если он устраивает обе стороны, они его подписывают, а нотариусы удостоверяют".

Впрочем, предложение может оказаться интересным и тем распавшимся парам, которые живут в одном городе, но каждый из них предпочел бы находиться с бывшей любовью на разных континентах.

"Ну их! Встречаться еще с ними..." - в сердцах воскликнул в беседе с "РГ" один эксперт по разводам, комментируя новацию. Введенные в этом году правила пришлись ему по вкусу.

Безусловно, было бы хорошо, чтобы люди не разбивали свои любовные лодки о быт, а жили вместе долго и счастливо.

Бывшие супруги в одно время придут к разным нотариусам, которые в онлайн-режиме оформят, например, соглашение об алиментах

Но искусством сохранения любви владеют немногие. Поэтому если люди решили расстаться, крайне важно сделать это цивилизованно, не сжигая мосты. Неизвестно, как сложится жизнь. Возможно, еще придется постучаться обратно. Бывают случаи, когда люди, разорвав семейные узы, не становятся счастливее. Допустим, муж, уходящий из семьи, порой не понимает, что проблемы в нем, а значит, он унесет их с собой. Новые же жены могут оказаться не столь терпеливыми и снисходительными, как первая. В итоге помыкавшись несколько лет, мужчина возвращается.

Такое возможно, если бывшая жена не нашла кого-то получше и в принципе готова принять обратно блудного бывшего мужа.

Иногда веским мотивом для женщины не закрывать дверь становятся общие дети. Если, конечно, они скучали по отцу.

В таких ситуациях принципиальным становится вопрос, не наговорил ли кто-то лишнего в пылу расставания. Есть слова, раны от которых не заживают даже спустя годы.

Когда супруги успели что-то нажить, прежде чем разругаться вдрызг, им в любом случае надо поделить имущество и договориться, как быть с детьми. Причем делать это придется в период, когда любые встречи экс-супругов взрывоопасны.

Сегодня, чтобы размежеваться после расставания, есть два пути. Первый: через суд. С психологической точки зрения он опасен тем, что в ходе судебных баталий можно растоптать остатки уважения друг к другу.

Второй путь: обратиться к нотариусу. Этот вариант подходит парам, которые готовы сесть за стол переговоров. Ведь нотариус работает в области бесспорной юрисдикции, и, если стороны не могут прийти к соглашению, без суда не обойтись.

Но, как подчеркивают эксперты, нередко бывшие пары идут в суд не потому, что хотят войны. Просто они не знают, что можно все решить по-другому.

"Удостоверенное нотариусом алиментное соглашение имеет силу исполнительного листа, так что в случае, если его условия не выполняются, можно сразу обращаться к приставам за взысканием. Такой подход позволяет не тратить время на хождение в суды и прилично сэкономить на адвокатах и юристах", - рассказывают в ФНП.

Кроме того, к делу можно привлечь медиатора - посредника по мирным переговорам. Медиатор - нейтральная и беспристрастная третья сторона, которая помогает конфликтующим прийти к соглашению. Не так давно появилась возможность нотариально удостоверять медиативные соглашения, что наделяет документ исполнительной силой. То есть по сути приравнивается к судебному решению. Для приставов такой документ - руководство к действию, если кто-то не захочет выполнять его добровольно. Кстати, в некоторых нотариальных конторах уже стали открываться комнаты медиации. Так что супруги смогут все решить, избегая нервных встреч.

"Нотариус сегодня - это наиболее доступный для граждан юрист. Он не просто помогает оформить документы и придать им юридическую значимость, но и подробно разъясняет их содержание и правовые последствия, которые они за собой влекут, - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Институт нотариата, исполняя публично-правовую функцию от имени государства, создает все условия, чтобы граждане и бизнес всегда имели возможность обратиться за совершением нотариального действия для решения жизненно важных, безотлагательных вопросов".

Источник: РГ