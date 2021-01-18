Нашли тело капитана-россиянина затонувшего в Турции сухогруза "Арвин"

"Турецкая береговая охрана позвонила оперативному дежурному Росморречфлота. Извлекли на берег и идентифицировали одно из тел людей, которые считались пропавшими, из экипажа затонувшего судна. К сожалению, это капитан этого судна Виталий Галенко, россиянин", — сказал собеседник агентства.

Украинский сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции накануне днем. На борту были 12 человек: двое россиян и десять украинцев. Сообщалось о четырех погибших, шесть человек удалось спасти, среди них — старший техник россиянин Николай Кринов. Всех спасенных доставили в больницу, их состояние удовлетворительное. Поиски еще трех моряков продолжаются.

В Росморречфлоте добавили, что турецкая береговая охрана сообщает о плохой погоде в районе крушения: скорость ветра достигает 12-14 метров в секунду, волны — полтора-два метра, температура воды от нуля до плюс одного. "Ветер меняется с северного на южный, но разнонаправленная зыбь сильно затрудняет извлечение оставшихся тел", — сказали в ведомстве.