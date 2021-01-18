Суд арестовал Навального на 30 суток. Он проведет в СИЗО до 15 февраля 2021

Он будет ожидать за решеткой заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Навального арестовали на 30 суток

Судья Химкинского городского суда заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Выездное заседание суда проходило в отделе полиции в Химках.

Таким образом, Навальный будет ожидать в СИЗО заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен реальным. Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

После этого его, по словам защиты, отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения испытательного срока.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, а свое преследование называет политически мотивированным.