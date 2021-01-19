Магазин "Магия Любви" - Волшебный кофе

ВоЛшЕбНыЙ КоФе!!!
Афродизиак, Растворимый кофе 48 hours gold - натуральный ингредиент моментального действия для повышения потенции и яркого оргазма.
Уникальность его в том, что продукт стимулирует сексуальную энергию как мужчин, так и женщин, повышая чувствительность обоих партнеров.
Гарантированное действие кофе обусловлено высоким содержанием основного компонента - экстракта женьшеня.
Женьшень во взаимодействии с другими компонентами улучшает микроциркуляцию, повышает либидо и обеспечивает устойчивую эрекцию.
Продукт воздействует сразу и имеет пролонгированное действие , поэтому обеспечивает продолжительность полового акта и яркий оргазм партнеров.
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск