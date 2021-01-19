Самым успешным в 2021 году назван один знак зодиака. Что ждет остальных?

21 декабря 2020 года произошло важное астрономическое событие - Великое соединение Юпитера и Сатурна. Обе планеты расположились в знаке Водолей, и с этого момента начался новый астрологический период – эра Водолея.

В 2021 году вся Вселенная будет на их стороне

Наконец, завершился ставший для многих из нас сложный 2020 год. Теперь наступила очередь Белого Металлического Быка взять на себя бразды правления. В астрологии все связано: знаки Зодиака, символ нового года и его характеристики. В 2021 году один из двенадцати знаков станет самым успешным. Фаина Щербина рассказала, кому больше остальных повезет в финансовом плане, в личной жизни.

В 2021 году Быка в жизни многих из нас произойдут позитивные перемены, различные судьбоносные события. Но не все так просто: символ года – трудолюбивое животное, поэтому, чтобы достичь успеха в разных сферах деятельности, придется приложить немало усилий.

Какой знак Зодиака будет самым успешным в 2021 году

Фаина Щербина напомнила: 21 декабря прошлого года произошло важное астрономическое событие, названное Великими соединением Юпитера и Сатурна. Обе планеты расположились в знаке Водолей, и с этого момента начался новый астрологический период – эра Водолея. Именно этот знак Зодиака станет самым успешным в наступившем году.

Под знаком Водолея рождаются амбициозные, неординарные люди, постоянно генерирующие интересные и прибыльные идеи. Однако для реализации планов им постоянно не хватает времени. Однако в 2021 году вся Вселенная будет на их стороне. Водолеи смогут реализовать все задуманное, станут больше путешествовать.

Фаина Щербина уточнила: удачным 2021 года станет еще для нескольких знаков Зодиака. Например, Весы и Близнецы наладят личную жизнь и хорошие отношения с начальством, Овны, Львы и Стрельцы также будут пожинать плоды своей работы. Придется больше работать трем знакам – Телец, Рак и Скорпион. В нейтральном русле 2021 год пройдет для Козерога, Рыб и Девы.

Гороскоп на 2021 года для знаков Зодиака стихий «огонь» и «воздух»

Знаки «огня»

ОВЕН – исполнятся сокровенные желания, произойдет встреча с единомышленником противоположного пола, с которым получиться создать крепкую семью.

ЛЕВ – у амбициозных людей получиться достичь карьерных высот. Новые проекты принесет хорошую прибыль. 2021 год удачный для начала собственного бизнеса.

СТРЕЛЕЦ – новые знакомые могут стать верными партнерами — как на работе, так и в жизни. Обретите для себя новое увлечение, хобби, чаще общайтесь с родственниками.

Знаки «воздуха»

БЛИЗНЕЦЫ – успешными и самодостаточными станут образованные представители этого знака. Новые знания расширят мировоззрение.

ВЕСЫ – удачными будут все начинания. Свободное время лучше посвятить творчеству, которое принесет удовольствие.

ВОДОЛЕЙ – вас астрологи признали самым успешным знаком Зодиака. Остается лишь двигаться к цели.

Гороскоп на 2021 года для знаков Зодиака стихий «вода» и «земля»

Знаки «воды»

РАК – желательно начать вести здоровый образ жизни, чтобы улучшилось не только физическое, но и эмоциональное состояние. Постарайтесь побороть пагубные привычки.

СКОРПИОН – наконец, решится вопрос жилья, будет сделан ремонт или построен дом. Можно планировать переезды и смену сферы деятельности.

РЫБЫ – трудоголикам повезет – их труды будут вознаграждены. Улучшатся отношения с родственниками.

Знаки «земли»

ТЕЛЕЦ – усердный труд сулит головокружительную карьеру. Астрологи прогнозируют свадьбу многих из вас. Изменения в жизни будут существенными.

ДЕВА – что ни день, то новое яркое событие. В год Быка можно устроиться на другую работу, переехать в новое жилище.

КОЗЕРОГ – этот год будет финансово благополучным для вас. Получиться найти новую работу или хорошо оплачиваемую подработку.

Источник: Пронедра