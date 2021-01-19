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Деньги / Общество

Что такое стакан на бирже?

17:50 19.01.2021 Фото: PxHere
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Если вы работаете с небольшими суммами на ликвидных инструментах, то представление информации в виде биржевого стакана может быть излишним.

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Разберемся, как работает торговля по стакану

Слово «стакан» относится к биржевому сленгу, общепринятое название — очередь заявок. В терминале QUIK она выглядит следующим образом.

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На зелёном фоне — заявки на покупку, на красном — на продажу. Соответственно, если вам нужно купить акции, то необходимо ориентироваться на цены предложений на продажу. Если хотите продать — на цены предложений на покупку.

В столбцах «Покупка» и «Продажа» указывается объём в лотах, который доступен по данной цене. Если взять в качестве примера стакан, изображённый на рисунке, то можно было бы купить 356 лотов акций «Московской биржи» по 99,79 руб. за штуку. Продать можно было бы 212 лотов по 99,77 руб. за акцию (далее цены указываются за акцию, а не за полный лот).

Количество акций в одном лоте бывает разным. Один лот акций «Московской биржи» равен десяти акциям. Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить 5 000 лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; 1 097 лотов по 99,80 и т.д.

Можно сразу отправить ордер на покупку 5 000 лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения. Например, можно поставить ордер на 1 000 лотов по цене 99,78.

Поскольку объём вашей заявки не должен обязательно совпадать с объёмом встречного предложения, то можно «откусывать» от встречной заявки. Продолжая пример со стаканом «МосБиржи», можно купить десять лотов по 99,79. После того как ваша заявка удовлетворится, объём встречного предложения уменьшится на десять лотов, т.е. в стакане будет на продажу 356 лотов по 99,79.

Если вы работаете с небольшими суммами на ликвидных инструментах, то представление информации в виде биржевого стакана может быть излишним. В некоторых случаях можно ограничиться информацией о лучших предложениях на покупку и продажу с указанием соответствующего объёма.

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Однако ситуации бывают разные. Иногда нужно видеть все встречные заявки, чтобы спланировать свою сделку.

Все ценные бумаги, упоминаемые в статье, приведены исключительно для примера и не являются инвестиционной рекомендацией.

Источник: journal.open-broker

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