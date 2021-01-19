Четыре раза за ночь тряхнуло Якутию: мощное землетрясение напугало местных жителей

Землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой "сглаживает" эффект, добавили в службе.

В Якутии за ночь произошли четыре землетрясения

Четыре землетрясения за ночь произошли в южной Якутии, самое сильное - магнитудой 5, сообщил РИА Новости представитель Якутского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

"Первое землетрясение произошло в Алданском улусе в 3.46 местного времени (21.46 мск 18 января), магнитуда около 5, глубина - 15 километров. Потом был афтершок в 4.08, еще одно землетрясение в 4.17, и еще одно неподалеку около 7 утра", - сказал собеседник.

По его словам, он отметил, что магнитуда трех последних толчков была меньше 5. Землетрясение на глубине 15 километров считается поверхностным и должно ощущаться, но вечная мерзлота зимой "сглаживает" эффект, добавили в службе. "Это (магнитудой 5) было сильнейшее за 2 месяца землетрясение", - отметил собеседник агентства.



В региональном ГУ МЧС РИА Новости сообщили, что землетрясения не ощущались.

Источник: РИА Новости