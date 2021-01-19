Обвинение запросило 25 лет заключения для бывшего солдата-срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов отказался от участия в прениях и последнего слова.

При задержании солдат не оказал сопротивления и сразу сдался

Государственный обвинитель во вторник попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек, передает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда.

"Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным < ...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы", - сказал гособвинитель.

Сторона обвинения попросила зачесть в срок отбывания наказания время подсудимого под стражей, а также поддержала гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших на общую сумму 28 млн рублей. Сам Шамсутдинов не признал гражданские иски, отказался от участия в прениях и последнего слова.

Адвокат срочника попросил суд учесть, что Шамсутдинов признал вину, раскаялся и ранее не совершал преступлений. Оглашение приговора назначено на 21 января.

Источник: ТАСС