Угрожая ножом украли смартфон Samsung Galaxy A 20 S у прохожего подростки в Новосибирске

При попытке сбыть похищенный телефон в торговом киоске перехода, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции метрополитена.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на несовершеннолетнего

18 января 2021 года в дневное время в переходе метрополитена станции метро «Площадь Маркса» в Ленинском районе Новосибирска 17-летний подросток совместно со своим 18-летним знакомым подошли к ранее незнакомому несовершеннолетнему, 2005 г.р., и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A 20 S». При попытке сбыть похищенный телефон в торговом киоске перехода, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции метрополитена.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Подозреваемые дали признательные показания. Расследование по уголовному делу продолжается.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАПОМИНАЕТ, что защита несовершеннолетних граждан от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Расследованию и профилактике преступлений в отношении детей следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области уделяется повышенное внимание. По всем фактам преступных посягательств в отношении малолетних и несовершеннолетних проводятся доследственные проверки и возбуждаются уголовные дела, которые находятся на особом контроле.

В целях немедленного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних в следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области организована работа круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности».

По номеру телефона 8(383) 363-58-08 и для абонентов сотовых сетей «123» сотрудниками следственного управления в режиме реального времени ведется круглосуточный прием обращений граждан, содержащих информацию о противоправных действиях в отношении детей.

Источник: nsk.sledcom.ru