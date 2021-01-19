За какие машины не нужно платить транспортный налог с 1 января, узнайте

Нет машины - нет налога

За погибшие, но оставшиеся на учете автомобили транспортный налог теперь платить не надо.

Уничтоженный автомобиль освобождается от транспортного налога, даже если он по-прежнему стоит на учете в ГИБДД. Такие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января. А предшествовало им огромное количество дел в Верховном суде.

Итак, если машина, например, сгорела, то снять ее с налогового учета можно, написав заявление в налоговую и приложив документы, подтверждающие уничтожение автомобиля. Это новое своеобразное исключение из правил начисления налога.



До 1 января, если автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД, то, что бы с ним ни произошло, транспортный налог на него начислялся. Исключение было только одно - угон. В этом случае в налоговую каждый год необходимо представлять справку о том, что автомобиль в розыске.

А если машина сгорела, погиб­ла в аварии, утонула и снять ее с регистрации невозможно, как быть? Сейчас этот вопрос решен. А до этого освобождать от транспортного налога такое уничтоженное имущество приходилось Верховному суду.

Так, например, налоговая инспекция через суд пыталась взыскать с некоей гражданки Гавриловой транспортный налог за 2016 год вмести с пени. Однако проблема в том, что автомобиль сгорел еще в 2014 году, и это подтверждается справкой МЧС. А его годные остатки были проданы тогда же, что подтверждается договором купли-продажи. Тем не менее все судебные инстанции настаивали на том, что Гаврилова должна заплатить налог. Они исходили из того, что обязанность по уплате транспортного налога напрямую зависит от факта регистрации машины в ГИБДД. А снять с учета автомобиль Гаврилова не могла, потому что судебными приставами был наложен запрет на регистрационные действия.

И только Верховный суд разобрался с этим замкнутым кругом. Он указал, что в качестве объекта налогообложения признаются те машины, которые одновременно соответствуют двум критериям: это транспортное средство, обладающее определенными физическими показателями, и оно зарегистрировано в установленном порядке.

Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, указал ВС и отменил решения нижестоящих судов, а также отказал в иске налоговой

Однако в 2016 году автомобиль уже не существовал. Согласно пункту 1 статьи 235 Гражданского кодекса основанием для прекращения права собственности на вещь является в том числе гибель или уничтожение ее, влекущие полную и безвозвратную утрату такого имущества. Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, указал ВС и отменил решения нижестоящих судов, а также отказал в иске налоговой инспекции.

Подобных дел Верховный суд рассматривает много. Остается надеяться, что новая поправка сократит поток исков от налоговиков. Однако, к сожалению, поправка не охватывает все случаи, когда человек лишается автомобиля. Так что Налоговый кодекс нуждается в доработке.

Кстати



В связи с резким ростом стоимости автомобилей автовладельцы стали беспокоиться, не попадет ли их машина под так называемый налог на роскошь, если раньше он под него не попадал.Напомним, что налог на роскошь - это коэффициент к транспортному налогу. Он устанавливается на автомобили стоимостью более 3 миллионов рублей и зависит как от стоимости машины, так и от ее возраста. Для машин стоимостью от 3 до 5 миллионов он равен 1.1, при этом возраст таких авто ограничен 3 годами. Для машин стоимостью от 5 до 10 миллионов он равен 2. Их возраст ограничен пятью годами. Владельцам машин стоимостью от 10 до 15 миллионов транспортный налог придется умножать на три, пока авто не исполнится 11 лет. На столько же надо умножать транспортный налог владельцу машины дороже 15 миллионов до тех пор, пока ей не исполнится 21 год.

Но этот коэффициент распространяется только на те модели машин, которые внесены в соответствующий перечень. Ознакомиться с ним можно на сайте Минпромторга. Этот перечень последний раз обновлялся в феврале прошлого года. И если автомобиль в него не входил, то и сейчас налог на роскошь платить за него не придется.

Источник: РГ