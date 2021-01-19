Четыре жертвы страшного пожара. Возбудил дело СК Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, во время которого погибли четыре человека

Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области, группа опытных следователей-криминалистов следственного управления.

По результатам проведенных проверочных мероприятий следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, неустановленное лицо оказывало услуги по предоставлению помещения – надстройки над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на улице Почтовый лог 1 в Дзержинском районе Новосибирска. В результате возгорания надстройки погибло четыре человека.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выяснение причин, приведших к трагедии. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

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Кроме того, по указанию руководства следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), своевременно не выявивших и допустивших нарушения.

Источник: nsk.sledcom.ru