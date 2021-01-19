При пожаре в двухэтажном гараже погибли четыре человека в Новосибирске. Прокуратура пообещала проверить

Орган предварительного расследования по факту гибели людей в настоящее время проводит процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска организовала проверку в связи с пожаром в одном из помещений гаражного кооператива, расположенного по ул. Почтовый лог, 1.

По предварительным данным, при пожаре погибли 4 человека, находившиеся в помещении.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров и прокурор района Алексей Слученко.

Орган предварительного расследования по факту гибели людей в настоящее время проводит процессуальную проверку, результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, при наличии оснований примет меры реагирования.

В связи с происшествием прокурор области Яков Хорошев поручил прокуратуре города Новосибирска организовать проверки законности функционирования подобных построек (сооружений) в гаражных кооперативах на территории Новосибирска, соответствия их требованиям градостроительного законодательства.

Источник: Прокуратура Новосибирской области