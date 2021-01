Видео с уникальной пандой-альбиносом попало в Сеть. Скорее посмотрите

Живущая в китайском заповеднике Волонг панда-альбинос впервые за долгое время попала в объектив камеры слежения. Видео, предоставленное пресс-службой парка, опубликовало издание China Daily в Twitter.

На кадрах животное пробирается сквозь растения и садится прямо перед камерой. На записи видны ее светлая шерсть, можно наблюдать, как она дышит. В кадре зверь виден не полностью.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB

— China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021