Новости коронавируса: названо число смертей за сутки на 19 января в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 734 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2440 (11,2%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Костромская область 0,1%
2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,3%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 612 800 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека:
Москва — 4532
Санкт-Петербург — 2259
Московская область — 1498
Нижегородская область — 496
Белгородская область — 428
Свердловская область — 385
Брянская область — 359
Ростовская область — 359
Воронежская область — 351
Республика Карелия — 350
Челябинская область — 341
Красноярский край — 330
Хабаровский край — 319
Смоленская область — 318
Приморский край — 298
Мурманская область — 295
Пермский край — 291
Вологодская область — 290
Архангельская область — 278
Краснодарский край — 277
Забайкальский край — 276
Самарская область — 265
Новгородская область — 263
Ивановская область — 257
Иркутская область — 256
Липецкая область — 249
Волгоградская область — 243
Ханты-Мансийский автономный округ — 243
Тверская область — 242
Саратовская область — 239
Ямало-Ненецкий автономный округ — 231
Кировская область — 218
Омская область — 218
Ленинградская область — 214
Тульская область — 205
Псковская область — 201
Ставропольский край — 199
Республика Крым — 193
Удмуртская Республика — 189
Новосибирская область — 188
Республика Коми — 182
Кемеровская область — 179
Республика Башкортостан — 173
Ульяновская область — 169
Пензенская область — 164
Ярославская область — 162
Оренбургская область — 162
Тюменская область — 154
Курская область — 151
Калужская область — 148
Чеченская Республика — 146
Республика Дагестан — 143
Костромская область — 139
Сахалинская область — 137
Орловская область — 135
Владимирская область — 134
Кабардино-Балкарская Республика — 134
Алтайский край — 130
Республика Хакасия — 127
Амурская область — 126
Томская область — 112
Калининградская область — 111
Рязанская область — 104
Республика Бурятия — 104
Севастополь — 98
Курганская область — 96
Республика Калмыкия — 91
Тамбовская область — 84
Астраханская область — 83
Республика Мордовия — 77
Республика Чувашия — 77
Республика Татарстан — 72
Карачаево-Черкесская Республика — 68
Республика Адыгея — 63
Республика Северная Осетия - Алания — 63
Камчатский край — 61
Республика Саха (Якутия) — 52
Республика Алтай — 51
Республика Марий Эл — 47
Республика Ингушетия — 31
Магаданская область — 29
Республика Тыва — 25
Еврейская автономная область — 17
Чукотский автономный округ — 5
Ненецкий автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 002 026.
За последние сутки подтверждено 586 смертей:
Москва — 84
Санкт-Петербург — 69
Московская область — 36
Красноярский край — 25
Ростовская область — 22
Краснодарский край — 20
Свердловская область — 18
Нижегородская область — 15
Воронежская область — 13
Ивановская область — 11
Вологодская область — 11
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 11
Иркутская область — 11
Челябинская область — 9
Алтайский край — 9
Владимирская область — 8
Смоленская область — 8
Ленинградская область — 8
Республика Крым — 8
Ставропольский край — 8
Ульяновская область — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 8
Тульская область — 7
Мурманская область — 7
Республика Дагестан — 7
Саратовская область — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 6
Приморский край — 6
Белгородская область — 5
Рязанская область — 5
Ярославская область — 5
Севастополь — 5
Кировская область — 5
Оренбургская область — 5
Волгоградская область — 4
Удмуртская Республика — 4
Томская область — 4
Курская область — 3
Липецкая область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Республика Адыгея — 3
Пензенская область — 3
Тюменская область — 3
Республика Бурятия — 3
Забайкальский край — 3
Амурская область — 3
Хабаровский край — 3
Костромская область — 2
Орловская область — 2
Псковская область — 2
Астраханская область — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Самарская область — 2
Республика Хакасия — 2
Калининградская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Татарстан — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Кемеровская область — 1
Республика Саха (Якутия) — 1
Камчатский край — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 66 623 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 97,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 257 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 615 тыс. 951 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф