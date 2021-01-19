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Воровала деньги у ветерана войны соцработница под Новосибирском

17:23 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Таким способом, с августа 2019 по март 2020 года женщина присвоила 24 тыс. рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб.

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Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда ежемесячно передавала социальному работнику 5 тыс. рублей для оплаты оказанных коммунальных услуг

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительницы р.п. Ордынское Светланы Киселевой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что с 2016 года социальный работник по уходу за пожилыми людьми Киселева ухаживала за инвалидом первой группы. Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда ежемесячно передавала социальному работнику 5 тыс. рублей для оплаты оказанных коммунальных услуг.

В августе 2019 года социальный работник, испытывая потребность в денежных средствах на собственные нужды, из корыстных побуждений решила ежемесячно похищать (присваивать) из указанной суммы по 3 тыс. рублей.

Таким способом, с августа 2019 по март 2020 года женщина присвоила 24 тыс. рублей, причинив потерпевшей значительный ущерб.

Ордынский районный суд, рассмотрев уголовное дело в особом порядке, приговорил Киселеву к 1 году лишения свободы (условно), а также взыскал с неё всю сумму причиненного преступлением ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

ветеран вор кража
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