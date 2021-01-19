Пиксель фейсбук – эффективный инструмент

Пиксель в Фейсбуке - аналитический инструмент компании Facebook, позволяющий отслеживать результативность рекламы.

Сегодня социальные сети используются часто в качестве рекламного средства. Поэтому очень важно использовать специальные инструменты, которые позволят отслеживать результативность рекламы. Одним из них является пиксель Фейсбук. С его помощи можно изучить действия пользователей и в дальнейшем использовать информацию для рекламных кампаний. Более подробную информацию можно получить здесь https://cpalive.pro/.

При посещении сайта, пиксель Facebook фиксирует посетителя. В дальнейшем он может его повторно распознавать. Благодаря этому упрощается процесс формирования целевой аудитории. Пиксель Facebook представляет собой фрагмент кода JavaScript для сайта. С его помощью можно:

Выполнять перекрестную аналитику, то есть узнать, как клиенты используют различные устройства.

Проводить оптимизацию рекламы для конкретных людей, когда вероятность выполнения ими нужных действий высокая.

Создавать аудиторию для ретаргетинга в автоматическом режиме.

Создавать индивидуальные аудитории посетителям, которые выполнили определенные действия на ресурсе.

Запускать динамическую рекламу, которая будет своевременной под конкретные условия.

Просматривать статистику о посетителях сайта.

При наличии двух сайтов можно использовать один пиксель. Это оптимальный способ, когда приходится с одного кабинета несколько проектов. Все, что нужно, так это, используя фильтр, выбрать нужный домен сайта. Но все-таки более удобно использовать два пикселя и открыть для этого два личных кабинета. Это позволит избежать путаницы. Имеется возможность поделиться пикселем с новым рекламным агентством через Business Manager.

Если пиксель сбоит по непонятным причинам, то можно устранить проблемы, устранив помощник по пикселям Facebook. Это плагин Google, который можно приобрести в магазине приложений. Этот инструмент проверяет правильность работы пикселя Facebook находит и исправляет распространенные ошибки. Кроме того он позволит узнать, как повысить результативность работы.