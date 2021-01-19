19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Пиксель фейсбук – эффективный инструмент

16:38 19.01.2021
0

Пиксель в Фейсбуке - аналитический инструмент компании Facebook, позволяющий отслеживать результативность рекламы.

Пиксель в Фейсбуке - аналитический инструмент компании Facebook, позволяющий отслеживать результативность рекламы.

Сегодня социальные сети используются часто в качестве рекламного средства. Поэтому очень важно использовать специальные инструменты, которые позволят отслеживать результативность рекламы. Одним из них является пиксель Фейсбук. С его помощи можно изучить действия пользователей и в дальнейшем использовать информацию для рекламных кампаний. Более подробную информацию можно получить здесь https://cpalive.pro/.

При посещении сайта, пиксель Facebook фиксирует посетителя. В дальнейшем он может его повторно распознавать. Благодаря этому упрощается процесс формирования целевой аудитории. Пиксель Facebook представляет собой фрагмент кода JavaScript для сайта. С его помощью можно:

  • Выполнять перекрестную аналитику, то есть узнать, как клиенты используют различные устройства.
  • Проводить оптимизацию рекламы для конкретных людей, когда вероятность выполнения ими нужных действий высокая.
  • Создавать аудиторию для ретаргетинга в автоматическом режиме.
  • Создавать индивидуальные аудитории посетителям, которые выполнили определенные действия на ресурсе.
  • Запускать динамическую рекламу, которая будет своевременной под конкретные условия.
  • Просматривать статистику о посетителях сайта.

При наличии двух сайтов можно использовать один пиксель. Это оптимальный способ, когда приходится с одного кабинета несколько проектов. Все, что нужно, так это, используя фильтр, выбрать нужный домен сайта. Но все-таки более удобно использовать два пикселя и открыть для этого два личных кабинета. Это позволит избежать путаницы. Имеется возможность поделиться пикселем с новым рекламным агентством через Business Manager.

Если пиксель сбоит по непонятным причинам, то можно устранить проблемы, устранив помощник по пикселям Facebook. Это плагин Google, который можно приобрести в магазине приложений. Этот инструмент проверяет правильность работы пикселя Facebook находит и исправляет распространенные ошибки. Кроме того он позволит узнать, как повысить результативность работы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой
17:30 19-01-2021
Похож на маму. После смерти родился ребёнок у Юлии Началовой
Воровала деньги у ветерана войны соцработница под Новосибирском
17:23 19-01-2021
Воровала деньги у ветерана войны соцработница под Новосибирском
Как отучить кошку гадить на кровать?
17:20 19-01-2021
Как отучить кошку гадить на кровать?
Устроил стрельбу на "Хилокском рынке" злоумышленник в Новосибирске
17:15 19-01-2021
Устроил стрельбу на
«Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»: заявил Александр Шпикельман
17:00 19-01-2021
«Вытрезвители помогут решить важную социальную проблему»: заявил Александр Шпикельман
БердскНовую баню на ул. Комсомольской откроют в 2021 году в Бердске. Точную дату назвала вице-мэр Жанна Шурова
16:58 19-01-2021
Новую баню на ул. Комсомольской откроют в 2021 году в Бердске. Точную дату назвала вице-мэр Жанна Шурова
Марки NASA "Солнечная наука навсегда" будет выпускать почта США
16:50 19-01-2021
Марки NASA
Сегодня в Карелии состоится прощание с утонувшим 6-летним мальчиком
16:45 19-01-2021
Сегодня в Карелии состоится прощание с утонувшим 6-летним мальчиком
Разнообразие профнастила и сфер его использования
16:43 19-01-2021
Разнообразие профнастила и сфер его использования
Каковы методы лечения зависимости
16:41 19-01-2021
Каковы методы лечения зависимости