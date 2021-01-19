СК установил личности предполагаемых убийц Япончика

Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова

Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, совершенного в 2009 году в Москве, сообщила пресс-служба СК.

"Установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова. < ...> Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

Их заочно обвинили в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Обоих фигурантов дела объявили в международный розыск, суд вынес решение об их заочном аресте.



По версии следствия, именно Бутба стрелял в Иванькова. Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной машине — он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.Как утверждают следователи, после убийства Бутба и Папава уехали в Абхазию и находятся там до сих пор. Решается вопрос об их экстрадиции в Россию.В конце июня 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев криминальный авторитет скончался.В феврале 2020-го суд отправил под стражу одного из обвиняемых по этому делу — Муртаза Шаданию (как считает следствие, он вел слежку за Иваньковым), в апреле — заочно арестовал предполагаемого организатора убийства Илью Симонию, объявленного в международный розыск. В мае под стражу взяли Джамбула Джанашию, который, по данным следствия, в день убийства был на месте преступления и обеспечивал связь исполнителей с организаторами.Еще один соучастник убийства — неоднократно судимый Каха Газзаев. С 2017 года он отбывает наказание за другое преступление.

Источник: РИА Новости