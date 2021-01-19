Продлят учебный год 2020-2021 школы Новосибирской области. Есть ли в списке Бердск?

Решение о пролонгации учебного года принимают в зависимости от процента выполнения плана.

Учебный год в некоторых школах Новосибирской области продлят на 5-10 дней из-за вынужденных дополнительных каникул в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Около десяти образовательных организаций в Новосибирской области будут продлевать учебный год. Об этом СМИ заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

«Всё будет зависеть от развитии ситуации. По закону образовательные организации могут сделать это без каких-то наставлений либо нормативных документов с нашей стороны. Всё зависит от исполнения учебного плана. В отдельных организациях учебный год будет продлён на срок примерно 5-10 дней. Но это не касается классов на параллелях 9 и 11, где будет ОГЭ и ЕГЭ. Около десятка таких школ я точно знаю», — рассказал Федорчук.

По его словам, собирать точную информацию о том, какие учреждения продлят учебный год, будут в апреле.