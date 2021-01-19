19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности

19:15 19.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

Значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом и расширились направления траты денег.

% name% title
Срок оформления материнского капитала существенно сократился

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала стало быстрее и удобнее.    

Начиная с 2021 года, оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата на материнский капитал теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях указанные сроки могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в Пенсионный фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии Программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты на материнский капитал. После появления в семье ребенка и поступления сведений в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно. Государственный сертификат на материнский капитал оформляется в виде электронного документа, который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР (имеет такую же силу, как и бумажный бланк) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда России  или портале Госуслуг.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление Программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших Соглашения с Пенсионным фондом. На  сегодняшний день Отделением ПФР по Новосибирской области заключены Соглашения с 21 кредитной организацией, в их число входят: Дом РФ, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Левобережный, Уралсиб,  НООСФЕРА и т.д..

Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Специалисты ПФР  самостоятельно запрашивают данную информацию в соответствии с Соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране. На территории нашего региона  в настоящее время осуществляется информационное взаимодействие в рамках заключенных Соглашений с 46 образовательными организациями (14 - с высшими, 32 - со средними). Сейчас Отделением ПФР ведется активная работа по  дальнейшему заключению Соглашений.

документы материнский капитал сертификат сократились сроки ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Маткапитал смотивировал бы вас на пополнение в семье?

Аноним, 19 января 2021 19:53
новшества в ПОЛУЧЕНИИ и ИСПОЛЬЗОВАНИИ маткапитала.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Видео купания Путина в проруби на Крещение 2021 появилось в Сети: Перекрестился и трижды окунулся
20:22 19-01-2021
Видео купания Путина в проруби на Крещение 2021 появилось в Сети: Перекрестился и трижды окунулся
Ночные симптомы раннего диабета и утренние
20:20 19-01-2021
Ночные симптомы раннего диабета и утренние
Способ борьбы с «черными лесорубами»: придумали систему учета древесины в Госдуме
20:08 19-01-2021
Способ борьбы с «черными лесорубами»: придумали систему учета древесины в Госдуме
Продлить упрощенный порядок оформления инвалидности предлагает Минтруд
19:52 19-01-2021
Продлить упрощенный порядок оформления инвалидности предлагает Минтруд
Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?
19:50 19-01-2021
Эти имена всегда давали простушкам. А какими называли дворянок?
Продлят ли учебный год 2021 школьникам Новосибирской области, ответил министр Федорчук
19:41 19-01-2021
Продлят ли учебный год 2021 школьникам Новосибирской области, ответил министр Федорчук
Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле: "Мы склонны к трезвой оценке" 3
19:27 19-01-2021
Протестов из-за ареста Навального не боятся в Кремле:
Русское лото: Заговор на лотерейный билет для выигрыша крупной суммы
19:20 19-01-2021
Русское лото: Заговор на лотерейный билет для выигрыша крупной суммы
Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности 1
19:15 19-01-2021
Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности
БердскТратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири? 1
18:55 19-01-2021
Тратить на еду в месяц 4493 рубля определили каждому жителю Бердска. А сколько в других регионах Сибири?