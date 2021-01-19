Новшества в получение и использование материнского капитала ввел ПФР с 2021 года: Узнайте подробности

Срок оформления материнского капитала существенно сократился

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала стало быстрее и удобнее.

Начиная с 2021 года, оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата на материнский капитал теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях указанные сроки могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в Пенсионный фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии Программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты на материнский капитал. После появления в семье ребенка и поступления сведений в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно. Государственный сертификат на материнский капитал оформляется в виде электронного документа, который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР (имеет такую же силу, как и бумажный бланк) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление Программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших Соглашения с Пенсионным фондом. На сегодняшний день Отделением ПФР по Новосибирской области заключены Соглашения с 21 кредитной организацией, в их число входят: Дом РФ, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, Левобережный, Уралсиб, НООСФЕРА и т.д..

Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Специалисты ПФР самостоятельно запрашивают данную информацию в соответствии с Соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране. На территории нашего региона в настоящее время осуществляется информационное взаимодействие в рамках заключенных Соглашений с 46 образовательными организациями (14 - с высшими, 32 - со средними). Сейчас Отделением ПФР ведется активная работа по дальнейшему заключению Соглашений.