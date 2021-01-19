Повышение пенсий до 20 тыс. рублей ожидает всех российских пенсионеров

По словам депутата, в ПФР в ближайшие годы из федерального бюджета будут переводиться крупные суммы. Эти трансферты позволят обеспечить повышение пенсионных выплат на уровень выше официальной инфляции.

Пенсионеры, не спешите ликовать

Российским пенсионерам готовят повышение пенсионных выплат до 20 тысяч рублей. Такую сумму озвучила член Комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает PRIMPRESS.

По словам депутата, в Пенсионный фонд России в ближайшие годы из федерального бюджета будут переводиться крупные суммы.

Эти трансферты позволят обеспечить повышение пенсионных выплат на уровень выше официальной инфляции.

Таким образом, уже через два года российские пенсионеры будут получать в среднем порядка 20 тысяч рублей в месяц.

«До 2023 года из федерального бюджета в Пенсионный фонд России предусмотрены трансферты, которые будут больше инфляции. К 2024 году средняя выплата неработающим пенсионерам должна составить 20 тысяч рублей», – отметила Бессараб.

Она добавила, что государство в этом плане выполняет все свои обязательства перед пенсионерами. И в будущем ситуация не изменится.

«Индексировать пенсию будут не реже 1 раза в год, по сумме не меньше, чем уровень инфляции», – пообещали в Госдуме.

Ранее сообщалось, что специалисты назвали несколько категорий пенсионеров, которые получат крупные денежные выплаты от государства в 2021 году. Как известно, с 1 января в России повысились страховые пенсии по старости. Размер индексации составил 6,3 процента, повышенные выплаты получили уже многие пожилые граждане, остальные увидят новые денежные суммы в течение января.