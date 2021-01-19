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Арестован подозреваемый в краже оборудования с «самолета Судного дня» на 1 млн рублей

22:05 19.01.2021 Фото: pixabay.com
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Самолет обокрали в декабре прошлого года. Военный Ил-80 предназначен для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта.

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Самолет предназначен для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий

В Таганроге задержали подозреваемого в краже оборудования с так называемого «самолета Судного дня». Как сообщает РЕН ТВ, после показаний одного из свидетелей по делу о краже задержан и арестован местный житель Жора Хачунц. Сейчас его ДНК проверяют на предмет совпадения со следами, обнаруженными в самолете. Свою вину Хачунц не признает.

Самолет обокрали в декабре прошлого года. Военный Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта, поставили на аэродром, чтобы заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси.

Пока судно находилось на ремонте, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Ущерб составил более миллиона рублей.

По факту кражи УМВД Таганрога возбудило уголовное дело. На месте преступления были найдены отпечатки следов обуви предполагаемых преступников.

задержан кража самолет судного дня Таганрог
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От редакции

"Самолета Судного дня"—звучит угрожающе?

Аноним, 19 января 2021 22:24
На флайтрадаре можно наблюдать, как один из этих самолетов нарезает круги над местностью,
куда выехал президент - все время, пока он там находится. За исключением нескольких специально
оборудованных резиденций, например - Бочаров ручей.
Ничего угрожающего нет - это означает, что наши партнёры сидят на попе ровно.
Уж сколько времени гарантированное взаимное уничтожение спасает нас от мировых войн.

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