Арестован подозреваемый в краже оборудования с «самолета Судного дня» на 1 млн рублей

Самолет обокрали в декабре прошлого года. Военный Ил-80 предназначен для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта.

Самолет предназначен для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий

В Таганроге задержали подозреваемого в краже оборудования с так называемого «самолета Судного дня». Как сообщает РЕН ТВ, после показаний одного из свидетелей по делу о краже задержан и арестован местный житель Жора Хачунц. Сейчас его ДНК проверяют на предмет совпадения со следами, обнаруженными в самолете. Свою вину Хачунц не признает.

Самолет обокрали в декабре прошлого года. Военный Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта, поставили на аэродром, чтобы заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси.

Пока судно находилось на ремонте, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Ущерб составил более миллиона рублей.

По факту кражи УМВД Таганрога возбудило уголовное дело. На месте преступления были найдены отпечатки следов обуви предполагаемых преступников.