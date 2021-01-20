Иногда тексты и сам порядок проведения ритуалов, могут показаться Вам странными, но это столетиями проверенные слова и действия, которые употребляются именно в той последовательности, в которой даны.

Светлое, чистое, прекрасное чувство не всегда возникает само по себе

У Вас не ладится личная жизнь и не складываются отношения с мужчинами или парнями, хотя вроде все при вас: и внешность и ум и обаяние? Все подруги уже вышли замуж, а ваш любимый все никак не находится — попробуйте прочитать заговор на любовь мужчины в домашних условиях на расстоянии. Зачастую, это хороший способ все исправить и завоевать внимание симпатичного Вам молодого человека и наконец справить свадьбу. Прочитав эту статью, Вы узнаете, как правильно проводить любовные заговоры и ритуалы и каких последствий можно от них ждать.

Стоит ли обращаться к любовной магии и что можно получить в итоге?

Светлое, чистое, прекрасное чувство не всегда возникает само по себе. Иногда женщине приходится добиваться своего, прибегая к помощи ритуалов на любовь мужчины. Окрыляющее чувство взаимности – поистине, самое прекрасное на свете. Поэтому легко понять тех, кто стремится подтолкнуть партнёра к активности или возродить угасшее пламя страсти с помощью магии, начиная сильные заговоры на любовь мужчины читать в домашних условиях.



В каких случаях имеет смысл прибегать к помощи ритуалов?

Почему же не получается завоевать сердце избранника обычными способами? Наиболее популярные причины:

Разный круг общения, материальный достаток, положение в обществе;

Разные не пересекающиеся интересы;

Разные стандарты и понятия о внешней красоте.

Безответная любовь – вот основная причина, по которой девушки делают привороты, заговоры или обращаются за помощью к профессиональным магам. Как говорится: «для достижения цели все средства хороши».

Если в одной из перечисленных категорий них вы узнаете свою ситуацию – смело можете пробовать любой магический способ, что то другое вряд ли сможет помочь! Лучший выход из вашего положения – сильный заговор на любовь мужчины, читайте и убеждайтесь, что это действительно эффективно и просто!

Как действуют заговоры?

Эти простые магические тексты имеют долгую историю, заговоры и привороты были популярны у всех народов на протяжении тысячелетий, просто нам не всё известно об истинных причинах их появления и использования. Думаете, на подвиги ради женщин рыцарей толкала одна любовь? Не только, магическая сила тоже сыграла в этом свою роль.

Совет! Многие привороты на любовь мужчины необратимы, убедитесь, что это настоящая любовь, а не сиюминутное увлечение. Привязанный к Вам мужчина быстро надоест своими ухаживаниями, если вы не преследуете серьезных целей.

Иногда тексты и сам порядок проведения ритуалов, могут показаться Вам странными, но это столетиями проверенные слова и действия, которые употребляются именно в той последовательности, в которой даны! Строго соблюдайте приведенные инструкции!

Энергетическое поле нашей планеты – это постоянно меняющееся пространство, на него воздействуют любые звуковые колебания. Если заговор на любовь мужчины читать в домашних условиях на расстоянии, по фото на личную вещи или просто в одиночестве, изменится определенный участок этого поля. Это подействует на вашего избранника через его энергетическую зону.

Какой результат вы получаете?

Так какой же результат можно получить в итоге? Как будет вести себя заговоренный мужчина, на которого вы сделали ритуал?

Объект Вашей страсти не узнает, что на него что-то влияет извне;

Мужчина начнет разговаривать с Вами, проявлять казалось бы случайный интерес;



Вы лично станете ему как минимум симпатичны;Частота ваших встреч увеличится буквально на следующий день;Если читать сильный заговор на любовь мужчины на фотографию, то это вызывает у молодого человека непреодолимое желание видеть Вас постоянно.Привороженный мужчина или парень будет искать повода для встречи, приглашать на свидания и уделять всё внимание только вам.

Будете ли вы счастливы? Кто то считает такой способ греховным, однако известно, что женщины, которые применяли такой способ завязать отношения, очень часто выходят замуж за возлюбленного и живут счастливой семейной жизнью долгие годы. Избавьтесь от этих предрассудков, откройте в себе женскую силу, которая подарит вам любовь и счастье.

Подействует ли заговор?

Не уверены в том что заговор подействует на Вашего возлюбленного — попробуйте наше бесплатное экспресс гадание, на основе возраста, знака зодиака и времени знакомства и оцените свои шансы выполнить задуманное!

В народе всегда верили в чудеса и приметы. И это не случайно, среди обычных женщин находились те, кто сумел обуздать магические силы природы и направить их в нужное русло. Раньше считалось, что привораживать способны только избранные.

Подготовка к обряду

Вот что Вы обязательно должны сделать, если хотите усилить эффект приворота:

Соблюдать пост как минимум одну неделю;

Найти место проведения ритуала, где никто не потревожит (комната, лес, загородный дом);

Привести сознание в спокойное и уравновешенное состояние;

Неделю не вступайте в споры и не ссорьтесь ни с кем;

Постарайтесь провести обряд в полнолуние по Лунному календарю.

Сильные заговоры на любовь мужчины читать по фото в домашних условиях имеет смысл только тогда, когда вы знаете, чего хотите, находитесь в душевном равновесии и исключаете раздражающие факторы. Если игнорировать эти советы, можно получить противоположный эффект!

Теперь можете выбрать подходящий именно Вам ритуал и приступать к его проведению!

Подборка любовных заговоров для различных ситуаций

Ниже мы постарались подобрать самые интересные заговоры на любовь мужчины или парня применимые к различным житейским ситуациям. Просмотрите их все и выберите тот который подойдет именно Вам!

Вариант 1: «Заговор на расстоянии от Сибирской Целительницы»

Если вы не видите своего любимого и хотите заговорить мужчину на расстоянии — попробуйте приведенный ниже заговор от известной Сибирской Целительницы Натальи Степановой. Она дает массу советов, как проучить и вернуть в дом загулявшего мужчину, как приворожить его на расстоянии и выйти замуж, если вы засиделись «в девках». Более подробно о ее ритуалах вы можете прочитать в этой статье: «заговоры сибирской целительницы» а здесь мы приведем один из них.

Данный заговор можно читается «на воздух» , т.е. не на какой то конкретный предмет, а именно на человека который находится от Вас на расстоянии и передать или дать ему какой то предмет не можете. Считается что проводником в данном случае служит воздух или как раньше говорили «ветер».

Поступайте так:

Встаньте рано утром и отправляйтесь в безлюдное место.



Расправьте руки в стороны и читайте такие слова:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, встану я и пойду из дверей во двор,

А со двора в ворота, да в чистое поле. Навстречу мне огонь да полымя да буйный ветер.

Встану я и поклонюсь я им низко и скажу: «Гой еси Огонь и Полымя!

Не палите земных трав, а сослужи ты мне службу верную, службу великую:

Выньте из меня, рабы Божьей (имя), тоску тоскучую, сухоту плакучую, любовь безответную

Понесите ее через высокие бора – не потеряйте, через пороги речные несите – не уроните,

Через моря и реки несите – да не утопите, а в раба Божьего (имя при крещении) вложите,

В белую грудь, в ретивое сердце, чтобы он обо мне, рабе Божьей (имя при крещении),

Сильно тосковал и сильно горевал и денну и нощну пору,

Да в сладких яствах не заедал, ни в меду, ни в пиве ни в и вине не запивал!

Будьте вы, слова мои, крепки далеки! От ныне и во веки веков.

Заключаю крепким замком, закрываю надежным ключом, а ключ тот в в воду.

Аминь. Аминь. Аминь.

Поскольку поза должна быть строго крестообразная — слова заговора Вам придется выучить наизусть. Заговор этот силы немалой… сделаете как сказано — не пожалеете.

Вариант 2: «Сильный любовный заговор на Нижнее бельё»

Это старинный и очень сильный любовный заговор который принято читать на мужскую одежду. Изначально его скорее всего читали на мужские порты или рубаху, а в современных условиях его можно начитать например на футболку которую вы хотите подарить парню или например на трусы Вашего мужа. Важно чтобы вещь была новой и предназначалась строго для носки тем человеком которого вы хотите заговорить. Оденет кто другой — греха не оберетесь!

Действуйте так:

Возьмите в руки вещь которая предназначается вашему мужчине или парню и внимательно осмотрите ее на предмет дефектов;

Теперь вам нужно как то с ней поработать своими руками, например спороть бирки и погладить.

Во время процесса — читайте такие слова:

Исполнена земля дива дивного: Как на море океане, да на острове Буяне,

Стоит белый камень алатырь, а на камне том установлена черная доска.

На той доске тридцать три тоски, мечутся тоски, бегают тоски

И бросаются тоски из стены в стену, да из угла в угол, да от пола до потолка,

Оттуда через все пути и дороги, и перепутья, мечитесь вы тоски да кидайтесь вы тоски,

И бросьтесь, тоски, да в буйную голову, раба Божьего (имя при крещении),

Да в тыл, да в лик, да в ясные очи, да в сахарные уста, да в ретивое сердце,

В его, раба Божьего (Имя при крещении), ум и разум,

В волю и хотение, во все его кости И во все его составы:

В семьдесят составов, полусоставов и подсоставов —

И во все его жилы: В семьдесят жил, полужил и поджил ,

Чтобы он, раб Божий (имя при крещении), Любил, Тосковал, Горевал, Плакал да рыдал

Во всякий день, во всякий час, во всякое время, нигде б пробыть не мог, как рыба без воды,

Думал бы обо мне, о рабе Божьей (имя при крещении), и не задумывал, спать бы не засыпал,

Ел бы да не заедал, пил бы да не запивал, и не боялся бы ничего, ни друзей, ни подруг, ни родителей

Чтобы раб Божий (имя), казался рабе Божьей (имя) милее свету белого,

Милее Солнца пресветлого, милее Луны Белой, прекрасной да милее всех девушек да женщин,

Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается, да укрепляется, да замыкается.

Аминь. Аминь. Аминь.

Читать можно по листу, не заучивая текст. Заговоренный предмет нужно вручить избраннику в течении 3х дней, естественно что прикасаться к нему никто другой не должен.

Внимание! В заговоре есть строка которая и Вас привязывает к молодому человеку! (4 снизу) Если хотите этого избежать поменяйте свои и его имена местами!

Вариант 3: «Заговор на любовь мужчины по фотографии»

Еще один старинный любовный заговор который корнями уходит в глубину веков. Изначально предназначался для не женатых девиц и читался на любую вещь принадлежащую возлюбленному. В современной интерпретации вполне может начитываться на фото любимого. Единственный момент:

Во первых, фото должно быть сделано недавно, не более 10 дней, вполне подойдет скачанное из интернета;

Во вторых, фотографию нужно распечатать, подойдет и черно-белое на домашнем принтере;

В третьих, на ней не должно быть других людей кроме вашего любимого;

Далее поступайте так:

Аккуратно подпишите фотографию с обратной стороны;

Прочитайте над ней следующие слова:

Как море на океане, как на острове Буяне, стоит стольный град,

Во граде зеленый сад, а в том саду стоит столб,

А на том столбе Сам Господь, рассылает он ангелов да архангелов:

– Пойдите вы в Российскую землю,

– Пойдите вы во град (ваш город),

– Найдите вы раба Божьего (имя)

– И расслабьте вы сердце, да его жилы его, да голову его,

Чтобы раб Божий (имя при крещении)

Любил да Тосковал да Горевал да Печалился да сухотился,

Распалился плотью своей, да полюбил рабу Божью (имя при крещении )

И в пиру и в беседе, и в печали и в радости,

Пуще роду-племени, пуще отца и матери, пуще друзей да подруг

И кроме никаких помыслов не замышлял, отныне и до века.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь.

Фотографию куда нибудь спрячьте до времени. Как только отношения между вами завяжутся — достаньте заговоренное фото, помолитесь, поблагодарите Бога за все и сожгите его от пламени церковной свечи. Делать это нужно дома, в церкви такие ритуалы не проводятся.

Вариант 4: «Чтобы удержать любимого мужчину на Кровать»

Если в вас еще остались силы бороться за своего избранника, попробуйте заговор на любовь мужчины из белой магии. Данный заговор отлично подходит для женщин, которые устали терпеть измены мужа и его холодность. Выберите день, когда вы будете дома в полном одиночестве и приступайте к обряду.

Действуйте так:

Завершите все дела, чтобы ничто не отвлекало и не тревожило Вас;

Ближе к вечеру сядьте в своей комнате на супружеское ложе, читывать будете именно на него;

Сначала несколько раз прочитайте текст заговора, чтобы запомнить его наизусть;

Сконцентрируйтесь на том, что вы хотите вернуть нежные отношения в семье, и 3 раза негромко, медленно и вдумчиво прочтите:

Одна на двоих кровать,

Двое нас с Божьим рабом Божьим (имя при крещении),

А с ней – уже трое.

Велика троица: не разделить, не погубить, не совратить!

Так мы и будем едины во веки веков!

Не разлучит нас ни беда, ни блудная дева, ни годы, ни непогоды.

Да будет так! Аминь.

Последнюю фразу лучше повторить трижды. Троекратно произнесенные слова имеют магическое действие, они напрямую связаны со Святой Троицей и несут особую смысловую нагрузку.

Вариант 5: «Чтобы избавиться от любовницы на Соль»

Момент, когда рушится семья – крайне трагичный. Не все женщины находят в себе силы простить изменника, но большинство к моменту предательства уже имеют детей и не хотят, чтобы отец уходил из семьи. В такой ситуации важно ликвидировать угрозу, то есть избавиться от любовницы. В этом отлично поможет один заговор из белой магии на соль.

Народная примета гласит: «Рассыпать соль – к ссоре». И этот компонент пищи неслучайно выбран в качестве символа скандала: соль – ценный продукт, который сложно добыть, поэтому он имеет особое энергетическое значение. С помощью неё можно разорвать нежелательные отношения мужа и любовницы так, что никто об этом и не догадается!

Действуйте так:

Заранее заготовьте небольшое количество соли и носите при себе, например в спичечном коробке;

Внимание: читать заговор на любовь мужчины на соль нужно строго один раз, как говорят маги «чтоб не пересолить»;

Если вы считаете что ваш муж ушел к любовнице — дождитесь пока он выйдет за порог, киньте ему вслед заготовленную соль и прочитайте такие слова:

Весна-красна разбросала солнышко,

Потушила снега с лугов и с гор, с берегов.

Как сошла вода с земли, так и стекла бы с раба Божьего (имя)

Тайна его неприглядная, укроти сердце ратное, ум безоглядный,

Утоли кручины, вылечи печали, чтоб не вспоминал другой.

Отвороти от порога ноги его, чтоб не было повадно,

А было у нас всё хорошо да ладно.

Крепятся мои слова святою просвирою, черною могилою.

Во имя Отца, Сына и Святого духа, Аминь.

Когда будете читать текст, очень тщательно «фильтруйте» мысли, которые приходят в голову: вы должны прочувствовать всю боль и тоску в этот момент, чтобы Высшие силы услышали Вас и пожалели.

Как усилить действие любовной магии?

Если в тексте заговора присутствуют слова «повелеваю», «отвороти», «призываю» и т.п., в момент их произнесения хлопните в ладоши, это обратит к вам внимание Высших Сил.

Сконцентрируйтесь на объекте свой страсти, представьте всего его, внешний вид, манеры, обычное настроение и только после этого приступайте к чтению заговора.

Выученный наизусть текст более силен, чем прочтенный с листочка;

Следуйте инструкции. Правильно определите время проведения ритуала (это, как правило, полночь или раннее утро), учитывайте фазу луны, для чего сверьтесь с лунным календарем.

Ждите результатов терпеливо, если не видите изменений сразу после прочтения, это не значит, что их нет. При необходимости повторите заговор через 1 лунный месяц.

Источник: gadalkindom.ru