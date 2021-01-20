20 января - День осведомленности о пингвинах. Зачем нужен этот праздник?

Пингвины – очаровательные и дружелюбные создания, они забавно ходят, изящны и быстры в воде. У большинства людей они вызывают симпатию и улыбку.

Пингвины – семейство нелетающих морских птиц

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

Пингвины (лат. Spheniscidae) – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных (Sphenisciformes). В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.

Пингвины обитают только в открытом море Южного полушария: у берегов Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, в Южной Африке, по всему побережью Южной Америки от Фолклендских островов до Перу, на Галапагосских островах вблизи экватора. Предпочитая прохладу, в тропических широтах пингвины появляются только с холодными течениями. Самое большое скопление особей расположено в Антарктике и на прилегающих островах. «Селятся» пингвины, как правило, большими колониями, насчитывающими десяток тысяч пар или более. Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет.

Сохранять тепло на суше и в воде пингвинам помогает толстый слой жира и водоотталкивающие перья. Именно прекрасная адаптация к водной жизни отличает их от других видов птиц. Тело пингвина идеально сложено для плавания, а крылья, напоминающие плавники, и лапы с перепонками позволяют ему развивать в воде скорость до 10 км/час. Некоторые виды пингвинов также умеют нырять на глубину до 200 метров.

А вот на суше они не такие «скоростные». Зато из всех современных пернатых только пингвины передвигаются «стоя». Необычен и способ их передвижения по рыхлому снегу – чтобы не проваливаться при ходьбе, пингвины ложатся на живот и, отталкиваясь крыльями и лапами от снега, скользят по нему.

Поскольку пингвины водоплавающие, то и питаются они рыбой и ракообразными, на которых охотятся, проглатывая прямо под водой. А в период линьки (от одного до трех месяцев) эти птицы вынуждены полностью отказаться от пищи. Птицы теряют до половины массы тела, поскольку берут энергию из запасов жира, накопленных заранее. Некоторые виды пингвинов также не едят и во время высиживания птенцов. Но поскольку самки и самцы сменяют друг друга, то это помогает им не голодать. Как правило, в насиживании яиц и выкармливании птенцов участвуют оба родителя попеременно.

Поскольку гнездятся пингвины в основном на изолированных территориях, взрослые особи на суше практически не имеют естественных врагов, в отличии от морских просторов, где на пингвинов охотятся морские леопарды, котики, львы, косатки и акулы. Правда птенцы, оставшиеся без присмотра родителей на берегу, – лёгкая добыча для хищных птиц, а некоторые виды чаек крадут яйца пингвинов.

Пингвины – очаровательные и дружелюбные создания, они забавно ходят, изящны и быстры в воде. У большинства людей они вызывают симпатию и улыбку. Но их численность с каждым годом постепенно сокращается, в том числе и из-за человека. Так, среди 18 видов пингвинов к началу 21 века три вида признаны находящимися на грани вымирания, семь видов находятся под угрозой исчезновения.

Еще в 20 веке разрушались целые колонии пингвинов: люди собирали яйца для еды и убивали взрослых особей, чтобы растопить подкожный жир и добыть из него масло. А сегодня среди опасностей – потеря среды обитания, как в случае с великолепными пингвинами, численность которых находится под угрозой из-за расширения объёмов землепользования и вторжения человека в систему дюн Новой Зеландии. Опасность представляют одичавшие млекопитающие, например, колонии галапагосских пингвинов, находящиеся на двух островах, были уничтожены одичавшими собаками. Большую роль играет и изменение климата, и рост интереса к использованию морских биоресурсов Антарктики, и загрязнение воды нефтепродуктами, обусловленное пролегающими там маршрутами танкеров… Все это ведет к негативным последствиям для пингвинов и других обитателей хрупкой экосистемы этого региона.

Поэтому сегодняшний праздник – повод узнать больше об этих замечательных птицах и среде их обитания, и подумать, что мы можем сделать для сохранения окружающего нас мира и природы.

Например, существует проект Penguin Watch – это часть проекта гражданской науки Zooniverse, в котором любители науки могут принять участие в современных научных исследованиях в области астрономии и климатологии. В частности, они помогают ученым обрабатывать большие объемы данных, которые пока нельзя перепоручить компьютерным алгоритмам. Например, можно помочь ученым следить за популяциями пингвинов – считать их на фотографиях, сделанных в местах обитания пингвинов. Приспособить для этого компьютерный алгоритм пока не получается – черно-белые пингвины сливаются с местностью, и компьютер часто ошибается. Результаты подсчетов обрабатываются специалистами, и ученые делают выводы о том, сколько птиц посещает те или иные территории. За время работы проекта уже 40 тысяч человек посчитали пингвинов на 4,5 миллионах снимков.

Кстати, есть еще один праздник, посвященный этим нелетающим птицам – Всемирный день пингвинов, который ежегодно отмечается 25 апреля.

Источник: calend.ru