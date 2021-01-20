Как накладывать патчи?

Патчи под глаза – это маленькие маски, пропитанные полезными веществами, которые созданы специально для нанесения на зону вокруг глаз.

Патчи под глаза – это маленькие маски, пропитанные полезными веществами, которые созданы специально для нанесения на зону вокруг глаз

Патчи под глаза – палочка-выручалочка для визажиста, если у клиентки отеки, темные круги под глазами, морщинки и просто уставший взгляд после бессонной ночи. Как выбрать лучшие патчи и как их правильно использовать, рассказываем в материале.

Патчи под глаза – что это такое?

Патчи под глаза – это маленькие маски, пропитанные полезными веществами, которые созданы специально для нанесения на зону вокруг глаз. Патчи пропитаны составом с высокой концентрацией активных ингредиентов, которые начинают во всю силу работать при соприкосновении с кожей под воздействием тепла. Эти маски для кожи вокруг глаз действуют намного быстрее, чем кремы и сыворотки, а поэтому способны привести кожу в порядок всего за 10-15 минут. Они помогут уменьшить отеки, сделать менее заметными темные круги под глазами, разгладить мелкие морщинки и, конечно же, эффективно увлажнить кожу.

Не стоит ждать от патчей чуда. Они не справятся с генетически обусловленными явлениями на коже, ярко выраженными морщинами или отеками, если ваша клиентка регулярно ведет нездоровый образ жизни. Но убрать следы усталости, сгладить мелкие мимические морщинки и осветлить зону вокруг глаз им вполне под силу, за что их и обожают миллионы девушек по всему миру.

Виды патчей под глаза

Существует несколько видов патчей под глаза в зависимости от их предназначения:

Увлажняющие патчи наполняют кожу влагой и витаминами, поэтому после их применения лицо выглядит более свежим и отдохнувшим. Более того, увлажняющие патчи под глаза способны разгладить мелкие морщинки.

Питающие патчи справятся с сухостью кожи вокруг глаз и помогут ей восстановиться. Как правило, они пропитаны составом с добавлением масел, ретинола, экстрактов растений и жемчужной пудры.

Дренирующие патчи – то, что нужно, если у клиентки заметные отеки под глазами. Не всегда патчи способны справиться с ними на все 100%, но уменьшить проявления отеков им точно под силу. В составе таких патчей ищите кофеин, пептиды и гиалуроновую кислоту.

Осветляющие патчи помогут сделать менее заметными синяки под глазами. Как правило, в составе, которым пропитаны такие патчи, можно найти кофеин, экстракт зеленого чая и ягод.

Разглаживающие патчи способны разгладить мимические морщинки и слегка «подтянуть» кожу, чтобы она выглядела моложе и красивее. В этом помогут такие компоненты как экстракт зеленого чая, пептиды, кофеин, экстракты ягод и водорослей, коллаген и коэнзим. Также вы можете найти в ассортименте брендов успокаивающие патчи, восстанавливающие, повышающие упругость и эластичность кожи. Желательно, чтобы в вашем арсенале визажиста было несколько видов патчей, которые можно будет использовать в зависимости от состояния кожи клиентки.

По текстуре различают гидрогелевые и тканевые патчи. Первые изготавливаются из желееобразной массы – гидрогеля, который содержит в себе нужные активные ингредиенты. Тканевые патчи создают из нетканого полотна – они напоминают собой ватные диски. Гидрогелевые патчи лучше всего увлажняют кожу и обеспечивают лифтинг-эффект, так как в их составе чаще всего высокое содержание гиалуроновой кислоты. Тканевые патчи с коллагеном или золотом идеально подойдут для девушек с темными кругами и отеками под глазами. Они также сделают кожу более упругой, подтянутой и отдохнувшей на вид.

Как использовать патчи под глаза

Современный beauty-рынок предлагает нам огромнейший выбор патчей, как от европейских, так и от корейских, японских и американских брендов. Конечно, невероятной популярностью сейчас пользуются корейские патчи под глаза благодаря приятной цене и отличной эффективности. Итак, как правильно клеить патчи под глаза?

Все очень просто. Сначала очистите кожу клиентки с помощью мицеллярной воды, а затем вскройте упаковку и приклейте патчи липкой стороной, размещая их под нижними веками (ниже ресниц на 2-3 см). Оставьте масочки на коже на 15-20 минут, чтобы активные ингредиенты успели подействовать и обеспечить нужный результат. Затем снимите патчи и распределите остатки сыворотки, вбивая ее легкими похлопывающими движениями в кожу.

Если у клиентки темные круги и отеки под глазами, размещайте патчи непосредственно под нижними веками. Если же главной целью их применения является эффект лифтинга – сдвиньте их ближе к внешним уголкам глаз.

Источник: pro.bhub.com.ua