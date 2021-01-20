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Мажор 2021: Кто снимается в популярном фильме?

02:00 20.01.2021 Фото: kinomania.ru
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Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели.

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Мажор 2021

Мажор - актеры и роли.

Павел Прилучный
Роль - Игорь Соколовский

Дмитрий Шевченко
Роль - Андрей Васильевич Пряников

Игорь Жижикин
Роль - Аркадий Викторович Игнатьев

Владимир Селезнев (II)
Роль - Валерий Симоненко

Евгений Стычкин

Даниил Воробьев

Александр Обласов

Павел Чинарев

Агния Дитковските

Михаил Куряев
Роль - Лёша Трип

Описание фильма.

Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?

Источник: kinomania.ru

2021 год актеры кино мажор описание фильм Павел Прилучный Дмитрий Шевченко Игорь Жижикин Евгений Стычкин Агния Дитковските
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