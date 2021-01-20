Мажор 2021: Кто снимается в популярном фильме?

Мажор - актеры и роли.
Павел Прилучный
Роль - Игорь Соколовский
Дмитрий Шевченко
Роль - Андрей Васильевич Пряников
Игорь Жижикин
Роль - Аркадий Викторович Игнатьев
Владимир Селезнев (II)
Роль - Валерий Симоненко
Евгений Стычкин
Даниил Воробьев
Александр Обласов
Павел Чинарев
Агния Дитковските
Михаил Куряев
Роль - Лёша Трип
Описание фильма.
Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?
Источник: kinomania.ru