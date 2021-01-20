Мажор 2021: Кто снимается в популярном фильме?

Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели.

Мажор 2021

Мажор - актеры и роли.

Павел Прилучный

Роль - Игорь Соколовский

Дмитрий Шевченко

Роль - Андрей Васильевич Пряников

Игорь Жижикин

Роль - Аркадий Викторович Игнатьев

Владимир Селезнев (II)

Роль - Валерий Симоненко

Евгений Стычкин

Даниил Воробьев

Александр Обласов

Павел Чинарев

Агния Дитковските

Михаил Куряев

Роль - Лёша Трип

Описание фильма.

Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Новую сладкую жизнь! Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам — предатель, святой или всё тот же… Мажор?

Источник: kinomania.ru