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Запустили цикл образовательных программ для выпускников в Москве

08:30 20.01.2021 Фото: pixabay.com
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У школьников есть уникальная возможность самим выбрать тему ближайшей программы.

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Для московских выпускников запустили цикл образовательных программ

В Москве запустили образовательный телепроект для школьников, который поможет лучше изучить самые сложные темы школьной программы, а для выпускников станет дополнительной подготовкой к экзаменам. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сейчас, когда школьники вернулись к очному формату обучения, мы стараемся сделать все возможное, чтобы им было легче влиться в учебный процесс в старом режиме. Одной из основных задач сейчас является оказать ученикам поддержку в изучении тем, вызывающих затруднения, а выпускникам в подготовке к государственной итоговой аттестации. Новый телепроект поможет ребятам лучше подготовиться к экзаменам и разобраться с решением сложных задач", - рассказала она.
Для 9 и 11 классов стартовала еженедельная программа "Субботы московского выпускника": ведущие эксперты МЦКО в прямом эфире MOSOBR.TV разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации.

У школьников есть уникальная возможность самим выбрать тему ближайшей программы. Для этого необходимо принять участие в голосовании, которое будет проходить каждую неделю с понедельника по среду.

Предмет, поставленный на голосование на этой неделе, - математика. Ознакомиться с предложенными темами и проголосовать можно на сайте Московского центра качества образования до20 января. А видеоурок с разбором темы, выбранной большинством голосов, смотрите 23 января на MOSOBR.TV.

Расписание эфиров, а также всю необходимую информацию о проекте "Субботы московского выпускника" можно найти по ссылке.

А для учащихся 6-8-х и 10-х классов первая программа выйдет в эфир 25 января. Ежедневно по будням на MOSOBR.TV ведущие эксперты МЦКО будут разбирать сложные темы по различным предметам, давать рекомендации по выполнению заданий для индивидуальной работы, объяснять, как решать задачи разного уровня сложности. Специалисты выбрали темы, которые вызвали наибольшее затруднение у ребят по результатам диагностических и проверочных работ в 2020 году.

Источник: РГ

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