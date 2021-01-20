Кроме того, у половины товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение — например, указание на натуральность, эко-характеристики, образы, указывающие на природное происхождение воды.

Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

Роскачество провело исследование 206 торговых марок питьевой воды. В 65 образцах, или трети продукции, были выявлены нарушения, говорится в сообщении организациии.

Эксперты проверили питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую воду, произведенную в девяти странах. В том числе была проверена вода 194 российских торговых марок. Товары исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.

"У пяти торговых марков (обнаружены — ред.) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марке — несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации", — говорится в сообщении.

Кроме того, у половины товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение — например, указание на натуральность, эко-характеристики, образы, указывающие на природное происхождение воды.

Эксперты также нашли небезопасную для здоровья продукцию: в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов, что свидетельствует о проблемах в водоподготовке в виде техногенного загрязнения или естественного фона скважины. Еще в одном образце был обнаружен остаточный хлор, в другом — повышенное содержание марганца, что является нарушением техрагламента ЕАЭС.

Между тем, большинство нарушений — 60 из 65, — связано с достоверностью маркировки, подчеркивает Роскачество. "Исследование показало, что по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговых марки питьевой воды", — указывается в сообщении.

Эксперты также отмечают, что более 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТ. "Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение", — считает Роскачество, поясняя, что указание группы критично именно для минеральной воды, поскольку она используется в лечебных целях.

При исследовании минеральной лечебно-столовой воды у двух образцов выявлена нехватка основного действующего вещества — сульфат-иона, поэтому фактически они не обладают заявленным лечебным эффектом, считают эксперты. "Роскачество не рекомендует выбирать воду по категориям, если она не выпущена по ГОСТу", — подчеркивается в сообщении.

Источник: 1prime.ru