"Танцы со звездами»: Какие пары выступают в известном сезоне шоу в 2021 году?

В январе 2021 года стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1»

В январе 2021 года стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Рассказываем, кто стал участником нового сезона, и какие пары звезды образовали с профессионалами.

Вчера, 17 января, стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Участники напряженно тренировались на протяжении всех новогодних каникул, чтобы порадовать телезрителей феерическими танцами. У них нет права на ошибку, поскольку свои достижения за неделю пары показывают в прямом эфире. Готовясь к выступлениям звезды устраивают и танцевальные баттлы в соцсетях, чтобы порадовать своих подписчиков.

Участники шоу «Танцы со звездами» в 2021 году

Актриса Екатерина Шпица перед шоу рассказала, что уже справилась с чувством ритма, но растанцевать бедра пока не получается.

Дмитрий Дюжев пожелала телезрителям танцевать дома перед экранами телевизоров.

Рэпер Антон Шагин пробует себя в классическом амплуа.

Сергей Лазарев решил окунуться в конкурсные переживания и попробовать себя в танцах.

Рэпер DAVA сменил на паркете свою возлюбленную Ольгу Бузову, которая блистала в прошлом сезоне. Давид Манукян обещает телезрителям «жаркие» номера.

Игорь Миркурбанов впервые пробует свои силы в танцах, но говорит, что не боится выглядеть смешно.

Также звездными участниками стали: Екатерина Гусева, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Когда стартует новый сезон шоу?

Новый сезон шоу стартовал 17 января, в 18:00 на телеканале «Россия 1». Видео всех выступлений уже можно посмотреть в официальном аккаунте «Россия 1» на сайте www.youtube.com. Особенностью премьерного показа шоу стало то, что Сергей Лазарев не принимал в нем участие, поскольку не смог своевременно вылететь из Индонезии. В судейских креслах остались уже горячо любимые телезрителями и неизменные члены жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник. Ведущий программы – Андрей Малахов.

Какие сформировались пары?

Пары артистам составят знаменитые профессионалы танца. Янина Студилина станцевала с Денисом Тагинцевым красочную румбу. Яркий хип-хоп продемонстрировали Александр Степанов в паре с Евгенией Толстой. Головокружительный танец ча-ча-ча показал DAVA и Дарья Палей, а Антон Шагин и Ульяна Максимкина показали нежный фокстрот. Джайв станцевал Дмитрий Лысенков в паре с Ольгой Николаевой. Пасадобль телезрители увидели в исполнении Игоря Миркурбанова и Дарьи Шелыгановой. Самбой порадовала Катерина Шпица в паре с Михаилом Щепкиным. Джаз продемонстрировал Евгений Морозов и Инна Свечникова. Романтическим квикстепом порадовал Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова. Жаркой сальсой удивила Екатерина Гусева в паре с Евгением Папунаишвили.

Источник: pronedra.ru