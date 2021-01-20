19.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

"Танцы со звездами»: Какие пары выступают в известном сезоне шоу в 2021 году?

03:00 20.01.2021 Фото: pronedra.ru
0

Новый сезон шоу стартовал 17 января, в 18:00 на телеканале «Россия 1».

% name% title
В январе 2021 года стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1»

В январе 2021 года стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Рассказываем, кто стал участником нового сезона, и какие пары звезды образовали с профессионалами.

Вчера, 17 января, стартовало шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Участники напряженно тренировались на протяжении всех новогодних каникул, чтобы порадовать телезрителей феерическими танцами. У них нет права на ошибку, поскольку свои достижения за неделю пары показывают в прямом эфире. Готовясь к выступлениям звезды устраивают и танцевальные баттлы в соцсетях, чтобы порадовать своих подписчиков.

Участники шоу «Танцы со звездами» в 2021 году

Актриса Екатерина Шпица перед шоу рассказала, что уже справилась с чувством ритма, но растанцевать бедра пока не получается.
Дмитрий Дюжев пожелала телезрителям танцевать дома перед экранами телевизоров.
Рэпер Антон Шагин пробует себя в классическом амплуа.
Сергей Лазарев решил окунуться в конкурсные переживания и попробовать себя в танцах.
Рэпер DAVA сменил на паркете свою возлюбленную Ольгу Бузову, которая блистала в прошлом сезоне. Давид Манукян обещает телезрителям «жаркие» номера.
Игорь Миркурбанов впервые пробует свои силы в танцах, но говорит, что не боится выглядеть смешно.

Также звездными участниками стали: Екатерина Гусева, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Когда стартует новый сезон шоу?

Новый сезон шоу стартовал 17 января, в 18:00 на телеканале «Россия 1». Видео всех выступлений уже можно посмотреть в официальном аккаунте «Россия 1» на сайте www.youtube.com. Особенностью премьерного показа шоу стало то, что Сергей Лазарев не принимал в нем участие, поскольку не смог своевременно вылететь из Индонезии. В судейских креслах остались уже горячо любимые телезрителями и неизменные члены жюри: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник. Ведущий программы – Андрей Малахов.

Какие сформировались пары?

Пары артистам составят знаменитые профессионалы танца. Янина Студилина станцевала с Денисом Тагинцевым красочную румбу. Яркий хип-хоп продемонстрировали Александр Степанов в паре с Евгенией Толстой. Головокружительный танец ча-ча-ча показал DAVA и Дарья Палей, а Антон Шагин и Ульяна Максимкина показали нежный фокстрот. Джайв станцевал Дмитрий Лысенков в паре с Ольгой Николаевой. Пасадобль телезрители увидели в исполнении Игоря Миркурбанова и Дарьи Шелыгановой. Самбой порадовала Катерина Шпица в паре с Михаилом Щепкиным. Джаз продемонстрировал Евгений Морозов и Инна Свечникова. Романтическим квикстепом порадовал Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова. Жаркой сальсой удивила Екатерина Гусева в паре с Евгением Папунаишвили.

Источник: pronedra.ru

бальные танцы новый сезон танцы участники шоу Екатерина Шпица Дмитрий Дюжев Сергей Лазарев Егор Дружинин Николай Цискаридзе Танцы со звездами Россия 1
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже посмотрели 1 выпуск? за кого болеете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Масленица 2021: Дата праздника и многовековые традиции
04:00 20-01-2021
Масленица 2021: Дата праздника и многовековые традиции
"Танцы со звездами»: Какие пары выступают в известном сезоне шоу в 2021 году?
03:00 20-01-2021
Мажор 2021: Кто снимается в популярном фильме?
02:00 20-01-2021
Мажор 2021: Кто снимается в популярном фильме?
Таблетки для потенции в аптеках
01:00 20-01-2021
Таблетки для потенции в аптеках
Молитва Иоанну Предтече в великий праздник святого 20 января 2021 года: Кому нужно обязательно молиться сегодня?
23:50 19-01-2021
Молитва Иоанну Предтече в великий праздник святого 20 января 2021 года: Кому нужно обязательно молиться сегодня?
Как проходит мусульманская брачная ночь?
23:20 19-01-2021
Как проходит мусульманская брачная ночь?
Что можно и запрещено делать в день Иоанна Крестителя 20 января 2021 года: Можно ли работать в светлый праздник?
23:02 19-01-2021
Что можно и запрещено делать в день Иоанна Крестителя 20 января 2021 года: Можно ли работать в светлый праздник?
Виртуальное заключение брака. Кому пригодится и как проходит такая церемония?
22:50 19-01-2021
Виртуальное заключение брака. Кому пригодится и как проходит такая церемония?
Как и когда записаться на вакцинацию от коронавируса на Госуслугах могут россияне, рассказали в кабмине
22:28 19-01-2021
Как и когда записаться на вакцинацию от коронавируса на Госуслугах могут россияне, рассказали в кабмине
Благовещение и вербное воскресенье 2021: Дата праздника и светлые традиции
22:20 19-01-2021
Благовещение и вербное воскресенье 2021: Дата праздника и светлые традиции