Допустил отмену чемпионата мира по хоккею в Новосибирске экс-тренер сборной России Владимир Плющев

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году. К форуму в городах строят новые ледовые дворцы.

В хоккей играют настоящие мужчины

Новосибирск и Омск могут лишиться Молодежного чемпионата мира на фоне событий Белоруссии, считает бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Республика осталась без форума из-за ситуации в стране, власти которой жестоко подавляют мирные протесты жителей, не признающих итоги президентских выборов.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила Чемпионат мира-2021 в Минске в связи с «вопросами безопасности». Город должен был провести форум вместе с Ригой, которая теперь остается единственной принимающей стороной.

«Совет ИИХФ имеет возможность отозвать право проведения турнира у принимающей стороны, если есть опасения, связанные с безопасностью игроков, официальных лиц, зрителей и представителей СМИ, — говорится в заявлении IIHF. — Совет ИИХФ непредвзято рассмотрел ситуацию. В ходе переговоров независимые эксперты и все заинтересованные стороны обсудили целесообразность проведения чемпионата мира в Беларуси с учетом растущих проблем с безопасностью, связанных как с политическими волнениями в стране, так и с COVID-19».



Владимир Плющев в интервью «Р-Спорту» связал решение с «давлением» со стороны спонсоров. Ранее Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Белоруссии. В Skoda, например, объяснили позицию тем, что уважают права человека и считают их фундаментальными для всего мира.

«Я думал, что до такой степени не дойдет, что титульные спонсоры начнут выдавливать это решение из Международной федерации хоккея, как зубную пасту из тюбика, — заявил Плющев по телефону. — Фактически IIHF была поставлена в позицию, когда ей не оставили выбора. Это далеко не правильно. Может получиться ситуация, когда перед чемпионатом мира среди молодежных команд в Новосибирске и Омске кому-то не понравятся сибирские морозы. И спонсоры откажутся по причине погоды».

Молодежный чемпионат мира по хоккею должен пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году. К форуму в городах строят новые ледовые дворцы.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты против официальных итогов выборов президента. ЦИК республики утверждает, что Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, но, учитывая экзит-полы и данные с ряда участков, которые все-таки были озвучены, протестующие уверены в победе Светланы Тихановской, которая после первой ночи протестов была вынуждена покинуть страну. Мирные акции в первый же день жестоко подавляли с применением светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Задержанные рассказывали о массовых избиения и пытках в изоляторах, во время акций протестов погибли не менее четырех граждан.

О пытках рассказывали и российские журналисты, ставшие очевидцами. Задержанные также говорили об изнасиловании резиновыми дубинками со стороны сотрудников ОМОН. Президент РФ Владимир Путин официально поздравил Лукашенко с победой и назвал действия силовиков «достаточно сдержанными».

Источник: tayga.info