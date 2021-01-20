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«Температура 39, я без памяти»: Опубликованы голосовые сообщения умирающей Юлии Началовой

11:45 20.01.2021 Фото: © Instagram / nachalovalove_official
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Накануне гибели артистка попала в больницу, и в эти страшные моменты она посылала голосовые сообщения своим родственникам.

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31 января Юлии Началовой могло исполниться 40 лет

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями. У певицы были диабет второго типа, подагра и красная волчанка.
Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года.

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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)


Накануне гибели артистка попала в больницу, и в эти страшные моменты она посылала голосовые сообщения своим родственникам.

В коротком ролике Юлия Началова, которая оказалась в больнице, говорит своим близким: "У меня сегодня поднялась температура 39. Я без памяти, меня на носилках везли". Запись была сделана 8 марта 2019 года.

31 января Юлии Началовой могло исполниться 40 лет.

диабет певица подагра скончалась Юлия Началова
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