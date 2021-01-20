«Температура 39, я без памяти»: Опубликованы голосовые сообщения умирающей Юлии Началовой

Накануне гибели артистка попала в больницу, и в эти страшные моменты она посылала голосовые сообщения своим родственникам.

31 января Юлии Началовой могло исполниться 40 лет

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни от осложнений, вызванных хроническими заболеваниями. У певицы были диабет второго типа, подагра и красная волчанка.

Подруга и бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из предстоящего фильма о певице, которой не стало в марте 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)



Накануне гибели артистка попала в больницу, и в эти страшные моменты она посылала голосовые сообщения своим родственникам.

В коротком ролике Юлия Началова, которая оказалась в больнице, говорит своим близким: "У меня сегодня поднялась температура 39. Я без памяти, меня на носилках везли". Запись была сделана 8 марта 2019 года.

31 января Юлии Началовой могло исполниться 40 лет.