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Обыски прошли у главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина

11:00 20.01.2021 Фото: © sovetdirectorov.info
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Учреждение под руководством Павлушкина было связано с работами в районе новосибирского метромоста через Обь, где строятся новые ледовый дворец и станция метро «Спортивная».

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Сергей Павлушкин

Обыски по делу о мошенничестве прошли у главы администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина. Силовики также пришли в Сибирский государственный институт водного транспорта.
«В рамках раннее возбужденного уголовного дела о мошенничестве у руководителя ФБУ „Администрация Обского бассейна внутренних водных путей“ Сергея Валентиновича Павлушкина и в институте водного транспорта были проведены обыски», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Павлушкин — доцент Сибирского государственного университета водного транспорта и входит в состав его попечительского совета.

ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» обслуживает 7245 км водных путей в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской и Тюменской областях. Учреждение занимается пропуском судов по Оби и содержанием путей.

Кроме того, учреждение под руководством Павлушкина было связано с работами в районе новосибирского метромоста через Обь, где строятся новые ледовый дворец и станция метро «Спортивная». Для площадки ЛДС пришлось намывать специальную косу, углублять дно и создавать «подводный склад» песка.

В 2019 году Тайга.инфо писала, что, несмотря на окончание навигации на Оби, омской компании «Сибгидропроект» удалось договориться «по специальным условиям» о продлении работ на прилегающем участке к «подводному складу» до первой декады ноября. Источники редакции также говорили, что строители попытались брать песок прямо из русла реки.
В конце 2019-го на Павлушкина завели дело по ст. 5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ в предоставлении информации). Он ответил не на все официально заданные ему вопросы, касавшиеся работ у метромоста.

Источник: tayga.info

водные пути обское море обыск силовики Сергей Павлушкин
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