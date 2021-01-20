Суррогатное материнство в России может попасть под ограничения. Что изменится?

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Согласно инициативе, суррогатным матерям можно будет вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в России, состоящих в браке.

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Текст, который пока еще не внесен на рассмотрение палаты, есть в распоряжении ТАСС.

Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить нормой, согласно которой "право на применение технологий суррогатного (замещающего) материнства имеют исключительно имеющие гражданство РФ или вид на жительство в РФ и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина" в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

В законопроекте также уточняется, что обратиться к суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что "суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета" на усыновление иностранцами рожденных в России детей, который был установлен в 2012 году после череды трагических случаев с несовершеннолетними из РФ в их новых семьях за рубежом. В то же время из-за существующих пробелов в законодательстве "фактически сформировался рынок "экспорта" российских детей, рожденных суррогатными матерями", при этом оценить его объемы практически невозможно, отмечают они.

"Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности, что подтверждается правоприменительной практикой Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ и других федеральных органов исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке.

Только для тех, кто в браке

Разработчики обращают внимание на то, что, согласно Конституции РФ, "материнство и детство, семья находятся под защитой государства" и "возможность применения суррогатного материнства одинокими мужчинами и одинокими женщинами не в полной мере соответствует этому принципу". В связи с этим в законе предлагается прописать, что прибегнуть к суррогатному материнству могут только лица, состоящие в браке.

Законопроект обязывает таких родителей при регистрации органами ЗАГС будущего ребенка от суррогатной матери подтвердить свое российское гражданство или наличие вида на жительство в РФ, представить свидетельство о регистрации брака и медицинское заключение, позволяющее прибегнуть к таким технологиям.

Также законопроектом уточняется, что вспомогательные репродуктивные технологии "представляют собой методы преодоления и замещения бесплодия", а не методы его лечения, как указано в законе сейчас. Текстом предусматривается обязательное заключение нотариально заверенного договора о суррогатном материнстве.

История вопроса



Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram, сообщил, что депутаты начнут разрабатывать законодательные инициативы, направленные на запрет гражданам РФ оказывать услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. По его словам, совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией была достигнута договоренность о том, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнется работа по разработке соответствующих законодательных инициатив.

Эту тему парламентарий также поднимал в Общественной палате. По мнению Толстого, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам" - абсолютно позорное для России явление, "его надо запретить, действительно нужно сделать все, чтобы это было под контролем, четким, твердым, жестким контролем государства, никакой продажи детей за границу не было".

Источник: ТАСС